Президентом футбольного клуба "Арарат" избран российский предприниматель и меценат, президент и основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу клуба. Председателем совета директоров стал совладелец группы компаний "Авилон" Камо Авагумян. В сообщении говорится, что пост вице-президента "Арарата" занял Погос Галстян. Руководителем тренерского штаба назначен Игорь Звездин. Главным тренером-аналитиком стал Дмитрий Безняк. Старший тренер — Максим Букаткин, тренер вратарей — Евгений Костенко.