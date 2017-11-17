Московский «Арарат» расторг контракт с Романом Павлюченко после конфликта

Соглашение между Павлюченко и «Араратом» было разорвано по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «ФК «Арарат» и нападающий Роман Павлюченко приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Футбольный клуб «Арарат» благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером. В составе «Арарата» Павлюченко сыграл 12 матчей в первенстве ПФЛ, в которых девять раз поразил ворота соперников. Классная игра опытного нападающего была по достоинству оценена и тренерами, признававшими Романа лучшим игроком зоны «Центр» в августе и сентябре», — говорится в заявлении пресс-службы. Сам футболист попросил прощения у болельщиков за появившиеся в прессе сообщения о конфликте между ним и руководством «Арарата». «Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к «Арарату», за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены и никаких проблем между мной и клубом больше нет, мы расстаемся добрыми друзьями». «Время в «Арарате» было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро «Арарат» добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду», — цитирует Павлюченко пресс-служба «Арарата». На этой неделе, 14 ноября, Павлюченко сообщил, что руководство клуба предъявило ему претензии в самовольном отъезде из «Арарата». По словам игрока, он получил разрешение на уход в отпуск и от президента «Арарата» Арама Габрелянова, и от тренера Погоса Галстяна. После этого конфликта «Арарат» объявил о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера футболиста на 99%. Павлюченко в ответ заявил, что намерен обратиться в палату по разрешению споров РФС. Теперь, судя по словам футболиста, конфликт уже улажен.

