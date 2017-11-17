Ким Кардашян, Бейонсе, Анна Винтур на свадьбе Алексиса Оганяна и Серены Уильямс - news.am

Свершилось, теперь у нас есть армянская невестка – легенда тенниса. Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли свадьбу в Новом-Орлеане. И судя по комментариям в прессе – свадьбу окрестили «Самой крутой свадьбой всех времен». Спросите почему? Хотя бы потому, что если посмотреть на список гостей, то в нем оказались такие непримиримые «враги» как Ким Кардашян и Бейонсе. Основатель сайта Reddit и Серена, в компании своей двухмесячной дочки сыграли пышную церемонию в Contemporary Arts Center в Новом Орлеане. Свадебным стилем стала тема фильма «Красавица и чудовище». Жених и невеста попросили гостей одеться в соответствии с выбранной темой.