Правительство Армении одобрило законодательную инициативу по предотвращению семейного насилия

/АРКА/. Правительство Армении одобрило на заседании в четверг поправки и дополнения к закону "О предотвращении семейного насилия, защиты лиц, подверженных семейному насилию и восстановлении единства в семье". Принятием законопроекта предусмотрено обеспечение организационно-правовых основ предотвращения семейного насилия, защита подвергнутых семейному насилию лиц, доступность правосудия, а также предоставление этим лицам необходимой психологической, юридической, социальной поддержки. Предусматривается также сократить уровень латентности семейного насилия, урегулировать сотрудничество госорганов и общественных организаций по предотвращению семейного насилия, а также разъяснить их функции. Главной проблемой, которая решается посредством законодательных поправок, является уточнение и урегулирование деятельности по предотвращению семейного насилия. Как отметил в ходе заседания министр юстиции Армении Давид Арутюнян, пакет не предусматривает новые основы для лишения или ограничения родительского права, а также основы, которые могут пошатнуть традиционные семейные ценности. "Мы много раз обсуждали закон на различных площадках. Должен отметить, что был осуществлен ряд серьезных изменений в ходе работы над законопроектом", - добавил Арутюнян. Для обеспечения безопасности лица в случае непосредственной опасности семейного насилия, согласно законопроекту, будут внедрены институты неотложного вмешательства. Вместе с тем, согласно поправкам, при первом случае семейного насилия предусматривается предупреждение, если в деянии нет состава преступления и, если жизни и здоровью подвергшегося семейному насилию ничего не угрожает.