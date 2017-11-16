Правительство Армении одобрило законодательную инициативу по предотвращению семейного насилия

  • Lragir.am
  • Общество - 16 Ноября 2017, 14:50
/АРКА/. Правительство Армении одобрило на заседании в четверг поправки и дополнения к закону "О предотвращении семейного насилия, защиты лиц, подверженных семейному насилию и восстановлении единства в семье".

Принятием законопроекта предусмотрено обеспечение организационно-правовых основ предотвращения семейного насилия, защита подвергнутых семейному насилию лиц, доступность правосудия, а также предоставление этим лицам необходимой психологической, юридической, социальной поддержки.

Предусматривается также сократить уровень латентности семейного насилия, урегулировать сотрудничество госорганов и общественных организаций по предотвращению семейного насилия, а также разъяснить их функции. Главной проблемой, которая решается посредством законодательных поправок, является уточнение и урегулирование деятельности по предотвращению семейного насилия.

Как отметил в ходе заседания министр юстиции Армении Давид Арутюнян, пакет не предусматривает новые основы для лишения или ограничения родительского права, а также основы, которые могут пошатнуть традиционные семейные ценности.

"Мы много раз обсуждали закон на различных площадках. Должен отметить, что был осуществлен ряд серьезных изменений в ходе работы над законопроектом", - добавил Арутюнян.

Для обеспечения безопасности лица в случае непосредственной опасности семейного насилия, согласно законопроекту, будут внедрены институты неотложного вмешательства.

Вместе с тем, согласно поправкам, при первом случае семейного насилия предусматривается предупреждение, если в деянии нет состава преступления и, если жизни и здоровью подвергшегося семейному насилию ничего не угрожает. 

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