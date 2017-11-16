Глава Минобороны Армении намерен на деле доказать студентам эффективность представленных программ

Министр обороны Армении заявил о намерении доказать студентам эффективность программ "Честь имею" и "Это я". "Возмущение части студентов обязывает меня, как министра обороны, на деле доказать, что программы "Честь имею" и "Это я" выведут на качественно новый уровень как решение задач в сфере безопасности и обороны, так и связь между армией и обществом, а также, что, не менее важно для меня и системы обороны, роль армии в деле стимулирования развития науки", - говорится в заявлении главы Минобороны Армении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook. "Рад, что проекты законов "Об обороне" и "О военной службе и статусе военнослужащего" были приняты Национальным собранием, получив поддержку трех из четырех фракций", - отметил министр. По его словам, это краеугольные законы для реализации глубинных и эффективных реформ в сфере обороны, имеющей жизненно важное значение для нашей страны. Виген Саркисян отметил, что Министерство обороны, как и на этапе разработки, продолжит тесное сотрудничество со всеми – как со сторонниками, так и противниками инициативы, а также с политическими силами, Общественным советом, официальными и неофициальными объединениями. "Эффективная реализация этих законов потребует принятия десятков подзаконных актов, принципиальной и последовательной работы десятков структур и сотен индивидуумов в Правительстве, Минобороны, академических кругах и гражданском обществе. В конце концов, как отметил Виген Саркисян, залог эффективной обороны в нашей сплоченности, а цель - в процветании и прогрессе всего общества. "Хочу подчеркнуть, что я не считаю это своей победой, либо чьим-то поражением. У каждого из нас свои взгляды, мнения и подходы, которые могут найти самые различные средства выражения. Ясно, что обладающая парламентским большинством сила должна быть в состоянии сформировать правовые основы предлагаемой ею политики, а оппозиция должна пытаться быть противовесом ей. Это требование демократии", - отметил министр. По словам Вигена Саркисяна, обязанность большинства обеспечить на этапе реализации закона равенство и дальнейшее участие всех граждан вне зависимости от их отношения к этой политике.