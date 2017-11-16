Бизнес на крови

«Долг философии в том, чтобы уничтожать иллюзии» Иммануил Кант Если обманщик с многолетним стажем подковерных интриг делает очередное громкое заявление, вроде четырех миллионов населения в 2040 году, значит, он задумал какую-то новую пакость. Это подтверждается предвыборными обещаниями, лозунгами и предсказаниями нелигитимного президента. Все они, как известно, выполнены с точностью до наоборот. Говорил: «Вперед, Армения!» - и страна стала еще быстрее откатываться назад. Единственной категорией, которую взбодрил президентский лозунг, стала братва приближенных, на одном только мегапроекте автотрассы Север – Юг обогатившаяся на пару поколений вперед. Говорил: «Обеспеченная Армения» - и процент нищеты подскочил до уровня национальной катастрофы, тогда как своя шобла воровских пацанов самообеспечилась до неприличия. Говорил: «Безопасная Армения» - и безопасность докатилась до признания тюремного надсмотрщика в том, что они не могут обеспечить ее даже для одного отдельно взятого арестанта, осужденного по политическим мотивам. Одним словом, куда ни посмотри, всюду разруха, катастрофа и полный облом обещаний и предсказаний. И только у ближнего круга лжецов, казнокрадов и манипуляторов все хорошо. Потому что наши «политические мужи», как и в других авторитарных странах, воспринимают государство как самый прибыльный бизнес-проект, а его отдельные структуры – как конкретный источник личного обогащения. Нет ни одного министерства или ведомства, где коррупционные механизмы не использовались бы в качестве основных инструментов теневых накоплений, которые безнаказанно изымают из карманов граждан неприкасаемые «воры в законе». Возьмем, к примеру, министерство обороны, которое оказалось в центре внимания из-за поправок нового министра к закону об армейских призывниках. Болезненные коррупционные язвы в системе оборонщиков ярко высветились позорными итогами прошлогодней апрельской войны. Нет сомнений, что этот блицкриг был проигран отнюдь не из-за трусости наших солдат или неумения офицеров, а в результате воровства и мошенничества в высшем политическом руководстве, в том числе и в сфере обороны. А более ста солдат и офицеров погибли в неравных столкновениях, заплатив своими молодыми жизнями за кровавый бизнес высокопоставленных негодяев… Уже более двадцати лет попытки отдельных представителей оппозиции раскрыть людям глаза на главную причину происходящих в Армении несчастий пресекаются свойственными советской практике способами: шантаж, запугивание, приводы в полицию или в службы национальной безопасности для «разъяснительных бесед», что сдерживает влияние противников беззакония на широкие слои общества. Подавляющая часть народа остается в тумане иллюзорных представлений. Даже когда граждане выходят на улицу, протестуя против очередного преступного намерения властей, они убеждены, что надо бороться именно против этой конкретной антинародной цели. Так было, например, с несогласием по вопросу повышения цен на электроэнергию, дополнительного взимания тысячи драмов с каждого работающего, увеличения транспортных тарифов и т.д. и т.п. Кое-кто во время протестных акций, конечно, пытался объяснить, что борьба должна быть не социально направленной, а политической, поскольку корень зла кроется в преступном характере политики , а не в профессиональной непригодности отдельных чиновников. Но таких сразу лишали рупора, подвергали обструкции, избивали и уводили в полицию специально подготовленные лица в гражданском из числа штатных сотрудников полиции, нацбезопасности и традиционной союзницы власти - прикормленного уличного хулиганья. Однако примитивная ложь и откровенное хамство, незаконные аресты и приводы, как и высосанные из пальца абсурдные обвинения и уголовные преследования – слишком хрупкие и недолговечные инструменты против истины. Студенческие волнения вокруг очередной бессмысленной и опасной в перспективе затеи незаконной власти показывают со всей очевидностью, что сознательная и грамотная молодежь , которой принадлежит будущее, с каждым днем все решительнее избавляется от иллюзий и все ближе подходит к развенчанию корня зла, каким является проводимая временщиками предательская и преступная по сути политика. Что касается возможных печальных перспектив, то они видны невооруженным глазом. Поток эмиграции, несомненно, резко возрастет. И не только за счет семей с мальчиками-подростками, но и тех, у кого рождаются первенцы мужского пола. Иначе говоря, еще более ускорится искуственное кровопускание общественного организма. А это станет апофеозом демографической катастрофы, против которой бессильны и законодательные выкрутасы и пропагандистский бред. Умная, пытливая, образованная и свободолюбивая молодежь, слава Богу, не отягощена бесплодными и разрушительными штампами советского мышления. Она уже начинает осознавать необходимость перехода от социальных протестов к серьезной политической борьбе за отстранение от власти коммунистов и комсомольцев, которые, как показывает жизнь, не бывают бывшими. У нее хватит ума понять очевидное - наша нация слишком мала, чтобы делать большие глупости. Ей становится ясно, что народу нужны не отвлеченные идеи, а прописные истины. И одна из них гласит: обещанный мошенниками свет в конце туннеля – не маяк надежды, а надвигающийся поезд, который сразит насмерть не только нашу государственность, но и их циничный бизнес на крови. АРКАДИЙ ВАРТАНЯН, политзаключенный пророссийского режима узурпаторов