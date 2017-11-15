«Молитва, звучащая в вечности»: стартуют Дни культуры Армении в России

В храмовом комплексе Армянской Апостольской Церкви Москвы 15 ноября проектом «Молитва, звучащая в вечности» откроются Дни культуры Армении в России, приуроченные к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией. Дни культуры проходят в контексте официального визита в российскую столицу президента Армении Сержа Саргсяна. Как пишет Газета армян России «Еркрамас», можно перечислить десятки арт-программ и отдельных проектов, свидетельствующих о том, что и сегодня культурные связи между Россией и Арменией, корни которых уходят глубоко в историю, развиваются с большой активностью. Однако такая широкомасштабная и многообразная программа, представляющая на суд российского зрителя практически все жанры армянского искусства, случилась одиннадцать лет назад. За это время успело народиться новое поколение зрителя, которому и предстоит открывать для себя страну Армению и ее древнее и вечно молодое искусство. Новая встреча после достаточно долгой разлуки – задача ответственная. Охват мероприятий невероятно широк и в географическом смысле. Дни культуры Армении, начавшись в Москве, переедут в северную столицу Санкт-Петербург, а затем отправятся по всей России – от Краснодара до Челябинска. Сказать, что в Министерстве культуры готовились к этому гран-мероприятию со всей ответственностью – ничего не сказать. При огромной поддержке российских коллег работа была проделана колоссальная, и в ближайшие дни московской публике – а она и будет первым дегустатором – предстоит по достоинству оценить программу, в которую вошли и жемчужины сокровищницы армянского гения, прошедшие проверку веков и завоевавшие мировую славу, и арт-поиск тех, кто делает армянское искусство сегодня. Итак, дни культуры Армении в России откроются в присутствии президента РА С. Саргсяна и с благословения Св. Апостольской церкви проектом «Молитва, звучащая в вечности». В фокусе проекта – хачкар, наша молитва на языке камня, каменная служба армян, знак преображения безжизненной субстанции в духовное начало. Знак самости народа, первым принявшего христианство как государственную религию. В проекте представлена выставка из 12 хачкаров зодчего Рубена Налбандяна, создавшего за свою жизнь более 1200 камней-крестов, «разъехавшихся» по всему миру, и свято чтящего традиции старых мастеров. Их работы представлены в фотовыставке из 24 фоторабот Завена Саркисяна, отдельной темой творчества которого стали архитектурные памятники Западной Армении. Фотохудожник успел также запечатлеть знаменитое кладбище с хачкарами Старой Джуги. Эти шедевры культурного наследия армян, ставшие жертвой неслыханного вандализма властей Азербайджана, – отдельная тема проекта. Обширный вернисаж сопровождается выступлением Государственного камерного хора «Овер», программа которого на сей раз состоит в основном из произведений Комитаса. Хачкар и Комитас – два знака самоидентификации армянина. Комитас и Хачкар – это Армения. В тот же день в рамках Дней культуры Армении в России в Третьяковской галерее состоится торжественное открытие выставки одного из великих художников ХХ века, самой крупной фигуры армянского изобразительного искусства Мартироса Сарьяна. На вернисаже будут присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Армения Серж Саргсян, представители российской и армянской творческой интеллигенции. Выставка продлится до конца года и, можно не сомневаться, вызовет большой интерес как у московской публики, так и у гостей российской столицы. Следующий вернисаж программы - выставка живописи и графики народного художника Армении Ара Арутюняна, больше известного широкой общественности в качестве скульптора-монументалиста. Ведь он создал не одно произведение, такие как гегардская львица, памятник Саят-Нове, ставшее символом нашей страны, нашего города. А «Мать-Армения» его авторства в нынешнем году отметила свой 50-летний юбилей. Концертную часть программы откроет в Большом зале московской консерватории Государственный молодежный оркестр Армении. Его создатель и художественный руководитель Сергей Смбатян по ходу действа будет уступать место за дирижерским пультом своим старшим коллегам - Константину Орбеляну и Эдуарду Топчяну. К участию в концерте привлечены солисты высочайшего класса – блестящий виолончелист Нарек Ахназарян, цвет солистов Национального театра оперы и балета им. Спендиарова – а программа, составленная с особой тщательностью, соответствует не букве, но духу Дней культуры Армении в России. Жемчужины русской и армянской музыки - арии из опер П.Чайковского и Н. Римского-Корсакова, Т.Чухаджяна и А.Арутюняна, пьесы из балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева и вальс А.Хачатуряна к «Маскараду», симфоническая фантазия М. Мусоргского и фрагмент симфонии А.Тертеряна, лирические произведения Б.Каначяна, Э.Мирзояна, А.Бабаджаняна. Почетным гостем на этом концерте выступит истинный и искренний друг Армении, народный артист СССР, блистательный Владимир Спиваков. Ещё один концерт, думается, вызовет по-настоящему нешуточный ажиотаж у московских меломанов. Ведь в нем принимает участие музыкант-легенда, человек, благодаря которому весь мир узнал и полюбил армянский дудук, Дживан Гаспарян! Вместе со своим внуком Дживаном Гаспаряном-младшим и мастерами игры на дудуке Геворгом Дабагяном и Норайром Карташяном они донесут до слушателя голос армянской души – голос дудука. А фейерверк, который наверняка устроит в том же концерте Ваагн Айрапетян со своим новым, недавно созданным квинтетом, докажет публике, что душа армянина умеет не только печалиться. Она свободна, как джазовая импровизация, и умеет радоваться и любить жизнь. Программа Дней культуры Армении в России предусматривает и кинопанораму новейшего армянского кино, и турне по российским городам Национального ансамбля танца и Государственного джаз-оркестра Армении, Русского драматического театра им. Станиславского и Государственного театра пантомимы. Остается, как говорится, пожелать артистам полных залов и бурных оваций, сообщает Panorama.am.