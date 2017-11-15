СК назвал три версии крушения пассажирского самолета в Хабаровском крае

Следственный комитет в настоящее время работает над тремя возможными версиями крушения самолета L-410 в Хабаровском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. Среди них, по информации представителей ведомства, — «неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования» и «возможные технические неисправности». В настоящее время на место происшествия, как уточнили в СК, выехала следственно-оперативная группа. Работники правоохранительных органов устанавливают остальные обстоятельства происшествия. Расследованием причин катастрофы, по данным российского Минтранса, займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Так, для проверки «перевозчика (авиакомпании «Хабаровские авиалинии», которой принадлежал разбившийся L-410. — РБК) на соответствие требованиям безопасности полетов», по поручению министра транспорта Максима Соколова, уже была создана «специальная комиссия территориального управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу». «В настоящее время на место выехали представили Ространснадзора и Росавиации», — говорится в сообщении на сайте Минтранса.​ О крушении двухмоторного пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае стало известно ранее, 15 ноября. В результате аварии, по обновленным данным представителя оперативного штаба на месте происшествия, погибли семь человек. Всего на борту самолета, по его словам, находились восемь человек, в том числе один ребенок. Он выжил и настоящее время направлен в больницу.

