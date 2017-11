В Грузии нашли самое древнее вино

В 2014 году Национальное агентство вина Грузии запустило трехлетний проект по исследованию грузинского винограда и культуры виноделия. В рамках этого проекта несколько учёных со всего мира изучали древнейшие грузинские поселения Шулавери-гора и Гадачрили-гора. Эти деревни находятся в 50 километрах от Тбилиси. Учёные исследовали глиняные черепки, найденные в этих местах. Помимо следов винной кислоты, им удалось определить примерный возраст посуды – 8 тысяч лет. Это самые ранние следы вина, о которых сейчас известно учёным. Об этом сообщается в статье, опубликованной в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сообщает BBC. , — рассказал BBC один из авторов статьи, старший научный сотрудник Университета Торонто Стивен Батюк.