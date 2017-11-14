Гнилая ветвь

«Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить добрые»Евангелие от Матфея Обычного уголовника заботит лишь одна проблема: как избежать скамьи подсудимых. Поэтому, совершив злодеяние, он на какое-то время «ложится на дно» и ждет, пока утихнет шум и о нем начнут забывать. Другое дело государственный преступник, к тому же занимающий высокую должность, а порой – и самую высокую. Такому приходится труднее. Каждое нарушение закона у всех на виду и, чтобы отвлечь от него внимание и постепенно предать забвению, приходится совершать новые и новые беззакония и озвучивать новую и новую ложь. Вообще, непрерывное нагромождение лжи – не просто способ сокрытия грехов, а главная опора, фундамент большевистской идеологии. И не случайно характер политики бывших советских республик, остающихся под путинским влиянием, с идейной точки зрения идентичен. Иначе и не может быть, поскольку у власти в этих странах – сплошь и рядом бывшие коммунисты и комсомольцы, которых генетически объединяет единство взлядов и впитанная с материнским молоком преступная психология большевизма. Именно по этой причине после распада СССР и так называемого социалистического лагеря во всех странах Восточной Европы и в Прибалтике прибегли к тщательной люстрации, в результате чего структуры власти очистились от коммунистов. Тогда как в России и у нас на всех ступенях государственного управления – вчерашние коммунисты и активисты комсомола, которые, по-видимому, не бывают бывшими. В российской «суверенной демократии» уже давно не скрывают проодолжения советской политической методики, не измнившейся ни внутри страны, ни на внешнеполитической арене. И хотя суть большевистской идеологии, во имя которой было зверски уничтожено больше 10 миллионов советских людей, на словах была признана преступной и осуждена, на деле все остается по-прежнему, по-советски. Это хорошо видно как в содержательных, так и в формальных проявлениях реальной политики. Во главу официальной этикетки российского государства вернули советский гимн со своим великодержавным, имперским апломбом; главному государственому информационному рупору вновь присвоили прежнее советское название ТАСС; теле-радио- и газетные новостные сводки обрели типичную советскую форму и фразеологию, наполненную откровенной ложью, хвастливым куражом придуманного величия, нескрываемой ненавистью к Европе, США и цивилизованному миру в целом, угрозами показать империалистам «кузькину мать». Кинопоказы и развлекательные программы на федеральных телеканалах вдалбливают в сознание благостные картинки чудесной и безоблачной советской действительности. Пропагандистский пафос якобы осужденного большевизма так и прет из всех щелей. Истинная суть путинской России, где к живущим впроголодь ежедневно прибавляются тысячи людей, хорошо видна и понятна мировому сообществу, которое уже открыто ставит российскую угрозу на одну доску с международным терроризмом, иранской ядерной программой и северо-корейским ракетным шантажом. А между тем официальная кремлевская пропаганда, не имеющая сколько-нибудь внятных контраргументов, упорно продолжает представлять очевидное как происки злобных империалистов, не дающих России «встать с колен». Но реальная жизнь ухудшается, поскольку прогресса достигают не пустословием лживой пропаганды, а соответствием закономерностей экономики, социального баланса прерогативе права, демократическим ценностям и здравомыслию. Иначе говоря, повседневная действительность, в которой живут люди, наглядно свидетельствует, что всего перечисленного в российской «суверенной демократии» нет. А поскольку это так, то Россия под руководством чекистов и в угоду рожденным в их больном воображении брендам «особой святости», «патриотизма», «величия», «высокого духа» и т.д. и т.п. продолжает идти тем же гибельным путем, что и ее предшественник СССР. Ясно, что и неизбежный печальный финиш России ничем не будет отличаться от советского… Возвращаясь к мысли о государственных преступниках, думается, будет уместно привести высказывание еще одного евангелиста – Марка: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Эта истина хорошо иллюстрируется политикой первого армянского президента, который закулисными усилиями чекистов был приведен к власти под маской «либерального демократа», и тех, кто пришли ему на смену, уже не скрывая своей принадлежности к вассалам Лубянки. У нас все произошло в лучших традициях большевистского террора. Сначала – антиконституционный переворот 1998 года, когда путем неслыханных фальсификаций президентом был назначен некто чужой и абсолютно чуждый нашему восприятию. И совсем не удивительно, что ему удалось безнаказанно ограбить страну на сумму, эквивалентную ее внешнему долгу. Затем – бесчеловечный теракт в парламенте, зверски уничтоживший тех, кто пытался восстановить закон и порядок, чтобы встать, наконец, на путь демократического развития и войти в состав цивилизованного мира. Далее, как естественное продолжение террора, - кровавая расправа над участниками мирного протеста 1марта 2008 года. На фоне всех этих тяжких преступлений скрывать свое настоящее лицо стало уже невозможно и бессмысленно. Организованная преступная группа под названием Республиканская партия как официальными заявлениями, так и конкретными действиями не стала отрицать, что она – послушный и верный холоп России и что противостоящие ее беспределу – это провокаторы, которым не позволят ставить палки в колеса и мешать вести Армению к прогрессу и процветанию. Однако люди, давно рассмотревшие гнусную сущность откровенной лжи и знающие «последнего большевика» как облупленного, ясно дают понять, что не только не в восторге от подобной жуткой перспективы, а наоборот, еще более склонны поскорее покинуть кромешный ад, в который преступники превращают истязаемую страну. В свое время свойственная негодяям изворотливость подсказала им, что нужно застраховаться от нежелательных сюрпризов, и они прибегли к очередному мошенничеству. Явно не без кремлевского одобрения провели референдум по вопросу перехода к парламентской системе. Итоги, естественно, подсчитали по принципу своего главаря: «сколько надо, столько и набьем», и теперь уже могут ни о чем не беспокоиться. На жаркие дискуссии о личности будущего премьера они практически не реагируют, втайне посмеиваясь над наивностью особо эмоцииональных гадальщиков на кофейной гуще. Уж им-то понятно, что глава правительства – ничего не значащее обязательство. Ведь при новом государственном строе важен не сам премьер, а тот, кто его назначает. Да и вообще, будь этот строй каким угодно, хоть первобытно-общинным, вождь остается прежним. А у нас по советскому образцу уже есть свой «дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев». Так что единственное, чего добились авторы «хитроумного» изобретения – очередная демонстрация своих куриных мозгов, не способных понять, что расплата неминуема и приближается с каждым днем. На посту главы нашего государства, который узурпирован по заданию и при поддержке московских чекистов, вчерашний комсомольский карьерист, который проявил немало политических, экономических, правовых и военных «талантов», глобально провалив все стороны государственного управления. Однако главным его «лидерским достоинством», несомненно, следует признать дар предвидения. За неполные 10 лет незаконного президентства он озвучил столько заведомо несбыточных предсказаний, что казалось, лимит бессовестной лжи исчерпан, и вдруг, под занавес, - еще оин сногсшибательный прогноз – о том, что через 23 года население Армении составит аж 4 миллиона человек! Надо полагать, имелось в виду, что такого рода неслыханный демографический рекорд возможен при продолжении власти организованной преступной группы, которую он возглавляет и будет возглавлять, как и «дорогой Леонид Ильич», до конца своих дней. Как говорится, и смех, и грех. Только греха тут, пожалуй, гораздо больше, чем смеха. Подытоживая сказанное, напомним рекордсмену лживых прогнозов одну простую и бесспорную закономерность, которая с давних времен сформулирована в Евангелиях и подтверждена самой сущностью жизни. Предательская политика априори не может плодоносить, поскольку она – не дерево и даже не сук, а всего лишь гнилая ветвь. АРКАДИЙ ВАРТАНЯН, политзаключенный пророссийского режима узурпаторов