Телеканал RT сообщил о регистрации иностранным агентом в США

Телеканал RT America прошел регистрацию в качестве иностранного агента, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Ранее она заявляла, что регистрации от компании требовало министерство юстиции США. При этом сам минюст ситуацию не комментировал. "Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", - заявила Симоньян. Как утверждало руководство телеканала, в случае отказа зарегистрироваться счета компании могли быть заморожены, а глава компании - арестован. По словам Симоньян, изначально минюст потребовал, чтобы канал прошел регистрацию до 17 октября. Однако позднее стало известно, что срок продлили до 13 ноября. По закону, организации, зарегистрированные в США в качестве агентов других государств, обязаны предоставлять информацию об источниках финансирования и составе руководства. Если речь идет о СМИ, то минюст потребует также копии всех печатных, электронных и видеоматериалов. Кроме того, после регистрации RT придется обозначить свои статьи, телевизионные сюжеты и программы специальной пометкой: "Продукт агента иностранного государства". Президент России Владимир Путин назвал требование минюста США в отношении RT атакой на российские СМИ. "Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах - это атака на свободу слова, без всякого сомнения", - заявил Путин. На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Волдин поручил разработать встречные меры в отношении иностранных СМИ, работающих в России. Законопроект будет рассмотрен на заседании парламента в среду. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сказал, что потенциально в этот список войдут телеканал Си-эн-эн, "Радио Свобода", "Голос Америки" и "Дойче Велле", а также "ряд других структур, которые активно работают на территории РФ и могут быть иностранными агентами".