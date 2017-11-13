На конкурсе «Детское Евровидение – 2017» жители Армении смогут проголосовать и за Мишу

В порядке голосования на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2017» произведены серьезные изменения. Об этом сообщает пресс-служба Общественного телевидения Армении. Так, в этом году страны-участницы конкурса посредством онлайн-голосования смогут проголосовать и за своего конкурсанта. Голосование стартует 24 ноября на сайте www.junioreurovision.tv, здесь можно будет посмотреть предварительные выступления всех 16 конкурсантов. Телезрители смогут одновременно проголосовать за 3, 4 или 5 участников конкурса. Отмечается также, что голосование завершится в день конкурса – 26 ноября – непосредственно перед шоу. Голосование снова начнется после выступлений всех 16 конкурсантов и продлится 15 минут. В этом году Армению на конкурсе представит Миша (Микаел Григорян) с песней «Бумеранг». «Детское Евровидение» пройдет в 2017 году в 15-й раз под девизом «Сияй ярко». Об этом сообщает Panorama.am.