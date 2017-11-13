Мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака, 170 погибших

Землетрясение вызвало панику среди населения, жители выбежали из своих домов на улицы. Мечети в столице Ирака Багдаде транслировали молитвы через громкоговорители.

Много людей пострадало в городе Сарпол-э Захаб, примерно в 15 километрах от границы, сказал глава спасательной службы Ирана Пир-Хоссейн Куливанд.

Разрушения отмечены по меньшей мере в восьми деревнях, сообщил иранскому государственному телеканалу IRINN глава иранского отделения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Мортеза Салим.

"В некоторых деревнях произошли отключения электроэнергии, была нарушена их телекоммуникационная система", - сказал он.

По словам Пир-Хоссейна Куливанда, работу спасателей затрудняют оползни.

Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее Халабджи в Иракском Курдистане, недалеко от северо-восточной границы с Ираном. Эпицентр находился на глубине 33,9 км, толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте.