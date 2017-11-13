Экс-глава ЦРУ заявил о влиянии Путина на Трампа с помощью лести

Бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан считает, что Владимиру Путину удается влиять на Дональда Трампа, используя слабость американского президента к лести. Об этом Бреннан заявил в эфире телеканала CNN вечером в воскресенье, 12 ноября. Он также предположил, что Трамп может быть "запуган" Путиным. "Думаю, что Трамп по какой-то причине запуган Путиным и боится того, что тот может сделать, или того, к каким результатам может прийти расследование (возможного вмешательства РФ в американские выборы. - Ред.)", - сказал экс-глава ЦРУ. По его мнению, поведение президента США по отношению к России - "это либо наивность, либо невежество, либо страх". В то же время Бреннан выразил уверенность в том, что Россия пыталась оказать влияние на выборы президента США в 2016 году. Ранее Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС заявил, что "действительно верит" российскому президенту, утверждающему, что Москва не вмешивалась в американские выборы. "Если он (Путин. - Ред.) говорит мне это, то он это и имеет в виду", - пояснил президент США. Впрочем, позднее Трамп выразил доверие действиям спецслужб США в расследовании дела о вмешательстве России в президентские выборы. Выводы спецслужб США о вмешательстве РФ в выборы В январе спецслужбы США подготовили доклад под названием "Оценка активности РФ и ее намерений в отношении недавних американских выборов". Рассекреченный сокращенный вариант этого документа был опубликован на сайте управления директора Национальной разведки США (ODNI), которое координирует работу всех американских разведслужб. По версии ODNI, Путин лично отдал распоряжение о проведении "кампании с целью повлиять" на результаты выборов, подорвать демократический процесс и дискредитировать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Механизмы, примененные Кремлем, сводились к организации кибератак и целенаправленных информационных кампаний со стороны госорганов, финансируемых государством СМИ и "троллей" - нанятых пользователей соцсетей, указывалось в документе.