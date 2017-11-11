Французский институт предполагает, что в России или Казахстане могла произойти утечка радиации

Радиоактивное облако, появившееся над Европой в последние недели, указывает на то, что на одном из ядерных объектов России или Казахстана в последнюю неделю сентября могла произойти авария, сообщил в четверг Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN). IRSN предполагает, что утечка могла произойти на объекте по переработке ядерного топлива или в центре, занимающемся ядерной медициной, исключив вероятность аварии на атомном реакторе. Институт, который является техническим подразделением Агентства ядерной безопасности Франции (ASN), сообщил, что не может точно определить место утечки радиоактивного вещества, но, основываясь на погодных условиях, предполагает, что она, скорее всего, произошла к югу от Уральских гор. Это может указывать на Россию или, возможно, Казахстан, сообщил сотрудник IRSN. “Российские власти сказали, что не знают об аварии на их территории”, - сообщил Рейтер директор IRSN Жан-Марк Перес. Он добавил, что институт пока не связывался с властями Казахстана. Представитель МЧС России сказала, что пока не может дать комментарий. Рейтер не удалось немедленно связаться с властями Казахстана или казахским посольством в Москве. Перес сказал, что в последние недели IRSN и несколько других европейских институтов, занимающихся вопросами ядерной безопасности, зафиксировали высокие уровни радиоактивного изотопа рутений-106. По оценкам IRSN, утечка была серьезной, и, если бы авария такого масштаба произошла во Франции, понадобилась бы эвакуация людей или укрытие в защитных сооружениях в радиусе нескольких километров от места инцидента. IRSN также исключил возможность утечки из-за падения работающего на рутении спутника, поскольку расследование МАГАТЭ показало, что в указанный период подобные спутники не падали. Европейские станции зафиксировали высокий уровень рутения-106 в атмосфере в большинстве стран Европы в начале октября. С 6 октября уровень стал неуклонно снижаться. IRSN сообщил, что концентрация рутения-106 в воздухе, зафиксированная в Европе, не угрожала здоровью людей и окружающей среде. Институт также назвал крайне низкой вероятность ввоза во Францию продуктов, зараженных рутением-106 вблизи места аварии.