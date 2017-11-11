Сила ветра и солнца. «Чистая» энергетика Китая стала мощнее всей российской электроэнергетики

Forbes Китай — самая привлекательная страна для инвестиций в возобновляемые источники энергии. Доля «чистой» энергетики в стране превышает 35% Включая гидроэлектростанции (339 ГВт) и биоэнергетику (14,23 ГВт) в Китае производится 630 ГВт мощностей на основе ВИЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление энергетики (National Energy Administration — NEA). К концу сентября текущего года установленная мощность китайской ветроэнергетики достигла 157 ГВт, солнечной энергетики — 120 ГВт. Суммарно это превышает установленную мощность всей электроэнергетики России. На начало 2017 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 236,34 ГВт. Доля «зеленой энергетики» в Китае уже превышает 35% от общей установленной мощности по стране. По словам замначальника отдела по новым и возобновляемым источникам энергии Государственного управления Ли Чуанцзюня, в Китае стремительно развивается индустрия возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые постепенно становятся основным способом обеспечения всей страны энергоресурсами. Китай уже второй год подряд — самая привлекательная страна для инвестиций в возобновляемые источники энергии — по данным ежегодного индекса привлекательности стран в области возобновляемых источников энергии (RECAI) от аудиторско-консалтинговой компании «большой четверки» Ernst & Young (EY) — Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI). В Поднебесной солнечная энергетика растёт невероятно высокими темпами. Только за первые три месяца 2017 года в Китае ввели в эксплуатацию новые солнечные электростанции и домашние солнечные панели общей мощностью 7,21 ГВт. За этот период страна произвела 21,4 млрд КВт/ч солнечной энергии, что примерно на 80% больше, чем в первом квартале прошлого года. Китай сейчас строит крупнейшую в мире солнечную электростанцию, которая состоит из 6 млн солнечных панелей и мощность которой составит не менее 2 ГВт. Китай планомерно замораживает развитие угольной генерации и начал массово выводить из эксплуатации старые угольные станции. Страна как минимум до 2020 года не будет строить новых теплоэлектростанций на угле, общая мощность которых составила бы 150 ГВт. Доля вводов новых мощностей за счет ВИЭ в мире неуклонно растет и инвестиции в «зеленую энергетику» превышают инвестиции в традиционную. Первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер на форуме «Открытые инновации» в Сколково сообщил, что Минэнерго оценивает инвестиционный потенциал России в сфере возобновляемых источников энергии в 1 трлн рублей: «Мы создали целую индустрию. Если говорить в масштабах денег, то объем инвестиций, которые уже заявлен в отыгранных конкурсах, мы его оцениваем уже в более 600 млрд рублей. А если иметь в виду те конкурсы, которые еще не состоялись, к этому добавить потенциал машиностроительной отрасли и всех прочих отраслей, которые в этом задействованы, мы оцениваем эту индустрию уже в объемах более 1 трлн рублей», — сказал Текслер. Руководитель Роснано Анатолий Чубайс отметил, что у России есть колоссальный природный потенциал — как в солнечной, так в ветроэнергетике, а цифры, названные Минэнерго совпадают с оценками Роснано: «Ветер плюс солнце, плюс переработка мусора — речь идет об инвестиционном потенциале под 1 триллион рублей. Я не знаю второго проекта такого масштаба в современной России особенно на фоне нашего прошлогоднего экономического спада, на фоне пессимизма, который, к сожалению, царит сегодня в целом в экономике и промышленности». По его мнению, России к 2030 году достаточно иметь в энергобалансе 15% возобновляемой энергетики, в стране созданы уже работоспособная система, разработанная правительством, по поддержке инвестиций в ВИЭ, прирост годового ВВП от появления принципиально новых рынков может составить 0,1-0,5% ВВП России в период с 2017 по 2024 годы.



