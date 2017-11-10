Скончался писатель и юморист Михаил Задорнов

Писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Сообщения о смерти сатирика подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с агентством "Москва". "Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", - приводит ее слова издание. В октябре 2016 года российские СМИ сообщили, что Задорнову диагностировали рак мозга, но сам он диагноз не подтверждал. Вскоре Задорнов был вынужден отменить часть концертов. На своей странице "ВКонтакте" сатирик написал, что проходит химиотерапию и что ему предстоит "тяжелое и долгое" лечение. Задорнов был госпитализирован 23 октября этого года. Как сообщал канал "360" у сатирика случился эпилептический припадок во время выступления в московском ДК "Меридиан". Коллега сатирика Семен Альтов в интервью порталу dni.ru 25 октября охарактеризовал состояние здоровья Задорнова как "очень плохое". Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. В 1974 году он окончил Московский авиационный институт по специальности "инженер-механик". Свои первые рассказы сатирик опубликовал в 1970-х, а на телевидении дебютировал в 1982 году. К началу 1990-х годов Задорнов получил известность как юморист, он выступал автором и ведущим таких телепередач, как "Аншлаг" и "Смехопанорама". Сатирик также издал более десяти книг и снялся в нескольких фильмах. Как юморист Задорнов известен своей критической позицией в отношении западной, прежде всего американской, культуры. Задорнов проявлял себя сторонником альтернативного взгляда на историю России. В 2012 году вышел фильм по сценарию Задорнова "Рюрик. Потерянная быль", в котором утверждается в частности, что Рюрик, родоначальник династии Рюриковичей, был славянином, а не варягом. 11 марта 2014 года Задорнов подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента Путина на Украине и в Крыму. Внесён в список лиц, которым запрещён въезд на Украину.