В России ощущается рост межэтнической напряженности

В России ощущается рост напряженности на национальной почве. Такое мнение в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am выразил вице-президенту Союза армян России по регионам Герман Ананянц. По его словам это ощущается значительно больше, чем в советский период. «В советское время такого почти не было, ибо к армянам относились как к титульной нации, потому что они были представлены высшей интеллигенцией. К тому же, многие армяне занимали и руководящие посты»,- пояснил Ананянц, добавив при этом, что тогда быть армянином считалось почетно. Однако, как отметил вице-президент Союза армян России по регионам, после распада СССР в Россию хлынул поток «разных» армян, которые своей деятельностью, несколько подорвали репутацию армянской диаспоры в России. Вместе с тем, по мнению Ананянца, ситуация усугубляется еще и из-за активной пропагандистской антиармянской деятельности со стороны азербайджанской диаспоры, которая всячески пытается дискредитировать армян в глазах россиян. Напомним, что глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил об угрозе нарастания межнациональной напряженности в отдельных регионах страны. Количество преступлений, по его словам, совершенных мигрантами, сократилось на 9%. В общей массе удельный вес таких преступлений не превышает 4%, но в отдельных регионах возникают угрозы нарастания межнациональной напряженности. В качестве примера министр привел массовую драку на стройке жилищного комплекса «Бунинские луга» в Новой Москве с участием 40 мигрантов из Армении и Узбекистана, сообщает news.am.