В Ижевске обрушилась часть девятиэтажного жилого дома

В центре Ижевска на улице 10 лет Октября обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. По информации очевидцев, разрушены 32 квартиры. «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что погиб один человек. На данный момент сообщается, что спасатели извлекли из-под завалов двух человек. В пресс-службе правительства Удмуртии заявили, что предварительная версия обрушения — взрыв бытового газа. «Я находился в соседнем доме, занимался своими делами, когда услышал взрыв. Выглянул в окно, и увидел дым, обвалившуюся секцию девятиэтажного дома. Сейчас на мете находятся 5 машин МЧС, 5–6 единиц пожарной техники. Место происшествия оцепили. Минут пять назад начали разбор секции. Здесь очень много свисает всего, есть шанс, что еще-что-то обрушится»,— рассказал «Ъ» очевидец событий Роман. По информации корреспондента «Ъ», на улице Удмуртской, которая ведет к перекрестку, где стоит дом, образовалась пробка. Очевидцы сообщают, что из-под завалов слышны крики людей.