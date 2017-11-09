Левон Алтунян: Цены на кардиологические операции в Армении снизятся

На сегодняшнем заседании правительство Армении утвердило проект решения о перераспределении средств в бюджете 2017 года и внесении изменений в постановление правительства РА. Министр здравоохранения РА Левон Алтунян отметил, что целью проекта является компенсация дефицита в размере 194 млн 477 тыс. драмов, что позволит провести 220дополнительных кардиологических операций. По словам министра, данное изменение является результатом реализации программы оптимизации, в частности приостановлен ряд неэффективных бюджетных программ. Премьер-министр Армении Карен Карапетян спросил, поставлена ли задача по снижению стоимости операций. Л. Алтунян ответил: «В начале декабря мы представим новую ценовую формулу, с января начнем работать уже по новой формуле», - сказал министр.