Минниханов: уроки татарского языка останутся обязательными

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил в среду, что татарский язык по-прежнему будет обязательным для всех учащихся школ республики. Однако теперь его будут преподавать два часа в неделю вместо 5-6, как было ранее. По словам Минниханова, власти подготовили новые стандарты образования и уже согласовали их с федеральным министерством. Вопрос об обязательном изучении татарского языка привёл к серьёзным разногласиям между русскоязычными и татароязычными родителями. Как объяснил министр образования Татарстана Энгель Фатахов, у родителей школьников будет возможность выбрать дополнительно - к уже имеющимся в программе часам государственного языка (татарского) и русского - уроки "родного языка" и "родной литературы". И это могут быть любые языки, в том числе те, на которых говорят национальные меньшинства. Изучение татарского будет обязательным только с 1 по 9 класс. "В старшей школе - в 10-11 классах - изучение татарского языка как государственного языка предлагается организовать на добровольной основе", - уточнил министр. В июле этого года на заседании совета по межнациональным отношениям российский президент Владимир Путин подчеркнул, что изучать национальные языки - это добровольное право. По его словам, "заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского". Путин также назвал русский язык "естественным духовным каркасом всей нашей многонациональной страны". Спустя месяц президент поручил генпрокуратуре и Рособрнадзору проверить, как в регионах соблюдаются права граждан на добровольное изучение родных языков и государственных языков республик. После этого в школах Татарстана начались прокурорские проверки, а учителя начали опасаться сокращений в случае, если часы на татарский будут урезаны. Минниханов в среду заявил, что этого не произойдет. "Нами принято решение, что ни один учитель татарского языка в период учебного года не будет уволен. Люди должны быть спокойны, в школах должно быть спокойно", - заявил президент республики. Как сообщало издание "Реальное время", споры об учебных планах в министерстве образования Татарстана шли до глубокой ночи субботы. В итоге власти республики пошли на компромиссное решение, сохранив татарский обязательным, но сократив количество часов. Впрочем, прокуратура Татарстана уже успела раскритиковать и новый вариант, предложенный министерством образования республики.