Немецкие марки для русских большевиков

Октябрьский переворот 1917 года не случился бы без финансовой помощи большевикам из-за рубежа. И, как выяснилось, главным их спонсором была Германия. Миллионы евро в пересчете на нынешние деньги были ассигнованы Вильгельмом II (Wilhelm II.) на подпитку политического переворота в России, дестабилизацию этой страны и ослабление ее позиций в Первой мировой войне. Такие сведения стали известны историкам после того, как был рассекречен ряд документов из немецких и советских архивов и эксперты получили к ним доступ. Имя Александра Парвуса (настоящее имя - Израиль Гельфанд), человека, разработавшего план свержения самодержавия в России и сумевшего убедить германские власти в целесообразности его спонсирования, а затем регулировавшего огромные денежные потоки, поступавшие в большевистскую казну из-за границы, и, по сути, ставшего "кукловодом" октябрьского переворота, в Советском Союзе умалчивалось - дабы не дискредитировать Ленина. Как же появился на исторической сцене человек, ставший "серым кардиналом" революции и родоначальником идеи германо-большевистского сотрудничества? Самородок из провинции Выходец из простой еврейской семьи, Израиль Гельфанд появился на свет в 1867 году в местечке Березино Минской губернии, а его детство и юность прошли в Одессе. Именно там по окончании гимназии он сблизился с представителями революционной молодежи и заразился идеей свержения самодержавия. В 1885 году Гельфанд уехал в Швейцарию, где с успехом учился в университетах Цюриха и Базеля - постигал гуманитарные науки и политическую экономию, а затем защитил диссертацию. Там же он познакомился и стал тесно общаться с участниками группы "Освобождение труда". В 1891 году будущий "демон революции" впервые приехал в Германию и остался там жить. Под разными псевдонимами он регулярно печатался в газетах левого толка. Как-то одну из своих статей Гельфанд подписал псевдонимом "Парвус", который и сохранил до конца жизни и именно под ним вошел в историю. В тот период он также входил в круг известных деятелей немецкой и российской левой социал-демократии, среди которых - Роза Люксембург (Rosa Luxemburg), Карл Каутский (Karl Kautsky), Владимир Ленин, Лев Троцкий. Правда, особым доверием с их стороны Гельфанд поначалу не пользовался. Причиной тому был его "несоциалистический" образ жизни: уж слишком он любил жить на широкую ногу - не считая денег и меняя женщин. Революционер, публицист, коммерсант После кровавых событий 9 января 1905 года, когда в ходе разгона шествия петербургских рабочих было применено оружие и несколько сотен человек погибли, Гельфанд и Троцкий стали одними из первых русских эмигрантов, вернувшихся из-за границы на родину - для участия в революционной борьбе на месте. Они стали играть заметную роль в Петербургском совете рабочих депутатов. Но революция 1905 года оканчилась провалом. Гельфанда отправили в ссылку в Сибирь, но по дороге туда ему удалось бежать. В 1910 году он обосновался в Константинополе, где в результате успешной публицистической и коммерческой деятельности стал сказочно богатым человеком. Старые друзья-революционеры отвернулись от нувориша. Вернуть влияние в кругах социал-демократов Гельфанду помогла Первая мировая война, после начала которой он добился встречи с германским послом в Османской империи. Во время этой аудиенции коммерсант изложил суть своей концепции революционного переворота в России и объяснил, почему он выгоден Германии. Аргументы Гельфанда произвели столь сильное впечатление, что его незамедлительно пригласили в Берлин. Там в кабинете статс-секретаря иностранных дел он представил уже конкретный план того, как Германии следует поддерживать и активизировать революционные процессы в России, чтобы способствовать свержению царя и ослаблению позиций страны в войне. "Серый кардинал" Итак, в 1915 году германская сторона получила от Гельфанда подробный сценарий будущей революции в России: 23-страничный машинописный текст, где было расписано то, как осуществить и поддержать извне этот переворот. Меньше месяца спустя Германия сделала свое первое денежное вливание в революцию - ассигновала два миллиона марок "на поддержку революционной пропаганды в России". Начало движению денежного потока было положено. Помимо денег немцы снабжали русских революционеров листовками, прокламациями, оружием, динамитом - всем, что было необходимо для успеха "предприятия". И пришел день, когда план Гельфанда с блеском осуществился: в октябре 1917 года в России произошел переворот. Временное правительство было арестовано, власть перешла в руки Советов. В марте 1918 года большевистская Россия подпишет мир с Германией. Цель кайзера будет достигнута. "Кукловод" Парвус прожил после этого всего несколько лет. Он умер в 1924 году в Берлине, ему было всего 57 лет.
Немецкие марки для русских большевиков
- Общество - 08 Ноября 2017, 12:39