Оппозиционная журналистка эмигрировала из России в ФРГ

Оппозиционная журналистка, исполнительный директор благотворительного фонда помощи осужденным "Русь сидящая" Ольга Романова, обвиняемая Федеральной службой исполнения наказаний в хищении бюджетных средств, эмигрировала из России в Германию. Об этом бывший член Координационного совета российской оппозиции сообщила во вторник, 7 ноября, в социальной сети Facebook. По ее словам, в июне после обращения в правоохранительные органы замдиректора ФСИН Анатолия Рудого в офисе "Руси сидящей" прошли обыски. Сотрудников фонда подозревают в неисполнении контрактов, предпогагавших организацию лекций для осужденных, членов их семей и работников ФСИН. Между тем, как утверждает Ольга Романова, лекции записывались, на мероприятиях делались снимки. Фонд существует за счет сбора добровольных пожертвований, взносов через независимую организацию ООО "ЭрЭс" и контрактной работы, добавила она. Участвовать в работе фонда Романова будет дистантно По словам журналистки, из России она уехала еще летом, некоторое время провела во Франции и в Италии, а с 1 сентября переехала в Германию. Там ей "поступило предложение о работе в одном из респектабельных немецких фондов", пояснила она. Название организации директор "Руси сидящей" не уточняет. Принимать участие в деятельности благотворительного фонда Ольга Романова продолжит в дистанционном режиме. "Русь сидящая" оказывает помощь заключенным и их родственникам. Фонд был основан в 2008 году Романовой и другими активистами. Журналистка является лауреатом премии ТЭФИ и премии имени Герда Буцериуса "Свободная пресса Восточной Европы" за 2012 год. На своем официальном сайте немецкий фонд Zeit, который является одним из соучредителей премии, отмечает, что Ольга Романова в своих публикациях особое внимание уделяет ситуации в российских тюрьмах. Ее кандидатуру предложил норвежский Хельсинкский комитет.