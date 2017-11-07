Студенты проводят забастовку и митинг из-за проекта об упразднении права на отсрочку от армии

Группа студентов альма-матер Армении объявили сегодня забастовку и проводят возле здания Ереванского государственного университета (ЕГУ) акцию протеста в связи с инициированным Министерством обороны РА законопроектом, ограничивающим право на отсрочку от армии. Митингующие студенты скандируют: «Отсрочка будет!», «Преподаватель, присоединяйся!» Они проходят по корпусам всех факультетов вуза и призывают присоединиться к акции. Однако служба охраны университета пускает группы протестующих не во все корпуса. Декан факультета географии Марат Григорян в беседе со студентами и журналистами отметил: «Вопрос отмены отсрочки от армии касается нарушения принципа социальной справедливости, служить должны все. Человеку, занимающемуся наукой, служба в армии не мешает, а закаляет. Я с вами, но правильными шагами. Ребят, мое мнение – в армии должен служить каждый мужчина. По вашему, парень, родившийся в Арцахе (НКР), должен служить в армии без права на отсрочку, а те, кто родились в Армении, не должны служить, ибо наша кровь более кранная, а у них черная?» Студенты двинулись шествием к зданию экономического факультета, призывая присоединиться к забастовке.