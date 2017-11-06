Эммануэль Макрон написал письмо Католикосу Араму Первому

Франция является искренним другом армянам, живущим в Армении и в различных уголках мира. Об этом говорится в письме президента Франции Эммануэля Макрона Католикосу Великого Дома Киликийского Араму Первому.

«Спустя 100 лет после Геноцида армян Ближний Восток живет в атмосфере насилия и диктата. Заверяю, что Франция верна своим подходам и продолжит настаивать на справедливости и важности сохранения коллективной памяти во всем мире, в том числе, Турции», говорится в письме.

«Мы также взяли на себя обязательство изыскать мирный путь карабахского урегулирования в угоду всем народам региона», говорится в письме президента Франции.

Он также подтвердил приверженность дружбе народов Франции и Ливана, отметив, что ливанское общество может служить примером демократии, где армянская община имеет свое важное место.

Президент Франции отметил, что будет вместе с союзниками и впредь работать на сохранение мира на Ближнем Востоке, этнического и конфессионального многообразия и самобытности, бороться с радикализмом и встать на стражу ставших жертвами насилия и религиозного экстремизма общин.