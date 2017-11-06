Католикос Великого дома Киликийского: Разрушенную церковь в Дейр-эз-Зоре восстановят

Католикос Великого дома Киликийского Арам I заявил, что разрушенная армянская церковь Святых Мучеников в Дейр-эз-Зор (Сирия) будет восстановлена. Об этом сообщает интернет издание «Гандзасар». Арам I сделал это заявление после того, когда увидел фотографии разрушенной армянской церкви, сделанные после освобождения города от террористов. «С волнением, болью и протестом я смотрел картины нашей церкви и комплекса Дейр-эз-Зора. Все разрушено и заброшено… Дейр-эз-Зор является синонимом боли, страданий и геноцида для нашего народа»,- отметил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.