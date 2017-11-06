Протертые штаны

“Если вы не думаете о будущем, у вас его и не будет.”Джон Голсуорси Часть первая: азбука и арифметика Степень доктора наук достигается прохождением необходимых ступеней учёбы. Школа, вуз, аспирантура, изучение опубликованных трудов по теме, систематизированное изложение идей, предлагаемых как новации для решения конкретных проблем. На всё это уходит примерно четверть века, и человек, преодолевший требуемые ступени, вправе считать себя достаточно подготовленным в определенной области знаний. Столетие так называемой “Великой социалистической революции” можно обозначить как своего рода политико-историческую школу, через которую с колоссальными потерями прошли народы СССР и которая для остального мира стала наглядным примером того, как нельзя жить. Армянский народ на собственном опыте испробовал каждый класс этой сатанинской “учебки” и, казалось, с развалом советской империи должен был кардинально изменить дальнейший маршрут пути. Тем более, имея за спиной неоднократно заслуженную докторскую степень, достаточную для правильного выбора. Мы хорошо усвоили базовые науки и, как минимум, понимали, что наступать на старые грабли в политике не только стыдно и смешно, но и опасно, ибо грозит повторением прежних трагедий, на этот раз более болезненных, а возможно и чреватых гибелью. Поначалу казалось, что уроки печального прошлого пошли впрок. Десятки тысяч людей, день за днём всё решительнее митинговавших на площади Свободы, воодушевились победным исходом борьбы, не утихавшей во весь период агонии СССР. Была уверенность, что распад Империи зла открыл двери в новую жизнь – без диктата КПСС, без ненавистного пропагандистского вранья, без унизительного ограничения прав и свобод. Всеобщее ликование и надежду на позитивные перспективы подкрепил и результат первых всенародных выборов. Они прошли открыто, честно и объективно, без вбросов и “каруселей”, без подкупа и запугивания – в соответствии с принципами подлинной демократии. Граждане новой суверенной страны не сомневались, что избрали достойного главу государства. Однако выбор интеллектуала с широким кругозором, человека благовоспитанного, культурного, в целом с либерально-демократическим мировоззрением на деле обернулся хитроумной и коварной ловушкой. Сегодня уже с большой долей вероятности можно предположить, что для Армении и Арцаха приход к власти первого президента стал обыкновенной политической мышеловкой, сконструированной и подставленной под нас не им самим, а, скорее, помимо его воли. Как результат предложения, от которого невозможно отказаться. Иначе говоря, в армянском политическом закулисье явно замаячил силуэт советской охранки. И пошло-поехало. Первые же этапы “либеральной демократизации” оказались как две капли воды похожими на “преобразования” в России ельцинского периода. Та же ваучеризация по принципу “лучшие куски – своим, а остальные – на обочину”, то же просачивание в экономические и административные структуры криминальных и “серых” личностей с сомнительным прошлым, та же коррупция и казнокрадство, то же размежевание общества на баловней Фортуны и нищенствующих плебеев, тот же неминуемый имущественный дисбаланс и социальная напряжённость. Кстати, такие квазиреформы и породили первые заметные потоки эмиграции. А демографическое кровопускание не могло, конечно, происходить бесследно, потому что страну в основном стала покидать наиболее образованная, культурная и репродуктивная часть общества. Уезжали те, из кого в благополучных странах формируется истинная элита. Социально-экономическое и общеинтеллектуальное ослабление помимо субъективных, несомненно, имело и объективные причины. Главными из них были национально-освободительная война в Арцахе и транспортно-экономическая блокада. А это уже внешнеполитические факторы, которые, в свою очередь, также несут на себе явные следы стороннего воздействия. Такой вывод подтверждается простым логическим рассуждением. Инициаторы войны азербайджанские националисты были в пух и прах разбиты на полях сражений. Им не помогла ни сумгаитская резня, ни убийства, грабежи и изгнание сотен тысяч армян, коренных жителей Баку, Кировабада, Чардахлу, Шамхора и других армянонаселённых городов и сёл, ни поддержка горбачёвских опричников с провокационными “проверками паспортного режима”. Победа армян в борьбе за священное законное право жить на земле предков была полной и безоговорочной. Так спрашивается, почему же правопреемница СССР Россия не захотела поставить точку в конфликте, кровавые следы которого тянутся до наших дней? Что помешало ей при наличии международно признанного статуса правопреемственности законно согласиться и с независимостью Арцаха и с его дальнейшим естественным воссоединением с Арменией? Зачем вместо этого простого и юридически оправданного шага понадобилось заниматься пустопорожней демагогией и раздувать из мухи слона, представляя обыкновенный вопрос, легко решаемый и практически решённый в рамках советского административно-территориального законодательства, как многосложную проблему? Проблему, которой нет ни в историческом, ни в юридическом восприятии, и которая высосана из пальца с неблаговидными целями?.. Ответ ясен. Имперской политике и великодержавной идеологии, на почве которых возродился и укрепился авторитарный лубянский режим, конфликтность нужна как воздух. Где бы она ни возникала и какой бы ни носила характер. Конфликты как таковые – это пища, без которой недемократическое государство разрушается, поскольку теряет аргументацию для своего существования. И яркий пример тому – спровоцированный Россией и подогреваемый ею конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Особенности российской внешней политики чётко просматриваются на фоне комментариев, прозвучавших из уст Путина на широко разрекламированном кремлёвскими пропагандистами Валдайском форуме. Авторитет одного из самых известных политиков новейшей истории Черчилля, видимо, давно не даёт покоя российскому лидеру, и он решил превзойти знаменитую Фултонскую речь сэра Уинстона. Для этого к прежнему выступлению в столице Баварии (“Мюнхенская речь”) добавились “эпохальные заявления” вблизи его сочинской резиденции (“Валдайская речь”), которую российские СМИ поспешили окрестить выдающимся образцом ораторского искусства и политологической аналитики. Конкретно для нас, армян, особенно любопытным в ней выглядит строгое осуждение двойных стандартов в области противоречий между принципами самоопределения и территориальной целостности. Путин жёстко раскритиковал избирательные подходы Запада, который намеренно дестабилизирует международную обстановку и ставит палки в колёса на пути установления справедливого мирового порядка. По его словам Россия не жалеет сил и средств для достижения устойчивого международного баланса и проявляет одинаковое уважение к интересам и пожеланиям больших и малых стран. У неё нет других целей кроме установления добра и мира. Однако всё, что сформулировал кремлёвский диктатор по теме двойных стандартов, могло, конечно, привести в восторг лишь носителей советского типа мышления и адептов его великодержавной философии. Только не нас, хорошо знакомых с преступлениями ленинско-сталинской национальной политики и её фактическим продолжением во весь постсоветский период. Поэтому мы вправе, как и польский писатель Кароль Ижиковский, задаться афористическим вопросом: “Что это: вспышка искренности или блевотина памяти?” Приведём лишь один памятный урок азбуки и арифметики, состоявшийся в дьявольской школе коммунизма и продолженный в наши дни правопреемницей СССР. До 1936 года Абхазия, как и другие “свободные республики”, имеющие внешнюю границу, пользовалась союзным статусом и называлась Абхазской Советской Социалистической Республикой. Маньяк Сталин, надевший корону российского самодержца, решил расширить империю и, наплевав на собственные законы, грубо нарушил сразу два советских принципа административно-территориального деления. У Абхазии был отнят огромный для её масштабов кусок (от нынешнего приграничного посёлка Лесемдзе до приморского городка Джубга под Новороссийском). Украденная у “свободной республики” территория вошла в состав РСФСР, хотя новые “российские” населенные пункты до сих пор именуются по-абхазски: Хоста, Мацеста, Кудепста, Геленджик, Туапсе, Лоо, упомянутая Джубга и, конечно, самая престижная путинская резиденция Сочи (Шаача). Однако ампутацией не ограничились. Абхазию понизили и в статусе – переводом в категорию автономии в составе Грузии. Нынешний российский диктатор откорректировал азбучно-арифметический беспредел “вождя народов” и, применив грубую силу, отобрал у Грузии остаточную часть когда-то “свободной союзной республики” Абхазия, заодно прихватив и грузинскую провинцию Самачадло (Южную Осетию). Что уж говорить о геноциде в Чечне или об аннексии Крыма со смехотворными “зелёными человечками” и “вежливыми людьми”, или о наглом вторжении на восток Украины, где “отставные” российские солдаты и офицеры рука об руку с местными сепаратистами и вчерашними уголовниками наказывают независимое государство за нежелание быть вассалом необольшевистского сюзерена и стремление стать частью цивилизованной Европы? Надо ли вновь и вновь разоблачать невразумительные оправдания агрессора о, якобы, его святой обязанности защищать какой-то несуществующий “русский мир”? Ведь этот пропагандистский бред не подходит ни под какие стандарты… Вообще примеры российского псевдомиролюбия, псевдодобра и псевдосправедливости можно приводить без конца. Просто в этом нет необходимости, поскольку главное понятно и так. Какую сторону советской, а ныне российской политической практики ни взять, – всюду двойные и тройные стандарты, которые по смыслу оправдываются народной мудростью: “Закон что дышло: куда повернёшь, туда и вышло”. Одна и та же стандартизация применяется как во многих сферах внутрироссийской жизни, так и во внешней политике. Помимо приведённых, ещё раз остановимся на иллюстрации к болезненной для нас и жизненно важной проблеме Нагорного Карабаха. Россия не решила и, как видно, не собирается решать её ни в рамках своей международно признанной правопреемственности, ни на дипломатических площадках в формате Минской группы, ни в отношении то и дело вспыхивающей под её же контролем военной напряжённости. Заметим, что путинские антизападные аргументы, приведённые в валдайской речи на примере югославского Косово, испанской Каталонии и иракского Курдистана, во-первых, не слишком убедительны, а, во-вторых, совсем не про нас. Мы не жаждем чужих территорий, не требуем ни каких-то статусов, ни отделения от кого-то и присоединения к кому-то, ни начертания придуманных чьим-то злым умыслом границ. Мы добиваемся того, что принадлежит нам по историческому, юридическому и моральному праву – жить в мире и безопасности на земле предков. И первый, кто стоит на нашем пути во исполнение своих великодержавных амбиций, – это путинская Россия. Очевидно, что и она, и рабски привязанные к ней национал-предатели, временно правящие Арменией, так и не выучили азбуку и арифметику в школе, отмечающей невесёлый юбилей. Будь они хотя бы просто совестливыми людьми, осознали бы одну из главных истин бытия: Господь не ждёт от нас решения проблем, ему, скорее, не хочется, чтобы мы их создавали… Часть вторая: не для троечников Итак, вернёмся в аллегорическую вековую школу и продолжим условный путь к докторской степени в области науки о жизни и её превратностях на уровне стран и народов. Для экономии времени пропустим средние классы с их математикой, физикой, химией и прочими программными предметами, которые среднестатистический нерадивый ученик, хоть и с грехом пополам, но всё-таки преодолевает хромыми тройками, и войдём в вузовскую аудиторию. Чтобы иметь более или менее объективное представление о действительности и происходящих в ней явлениях, надо, по меньшей мере, в общих чертах разбираться в таких дисциплинах, как логика и политэкономия. Те, кому довелось родиться и жить в отгороженном закрытом обществе, где господствует тоталитарный режим с диктатом безальтернативной идеологии, а граждан принуждают всякий раз “избирать” в органы власти представителей правящей партии, привыкли думать, что их жалкое бесправное существование и есть единственное воплощение цели, ради которой Создатель породил этот мир. Они никогда не были нигде, кроме родной деревни или города, и не имеют понятия о том, как живут в благополучных цивилизованных странах. Привычная от рождения убогость быта и каждодневная борьба за выживание превратили их в стадо безропотных послушных существ, для которых даже самый мелкий чиновник – почти небожитель, знающий всё обо всём и, исходя из бесспорных привилегий своего статуса, имеющий право делать, что угодно и жить как угодно на широкую ногу. Но ведь с развалом СССР и исчезновением “железного занавеса” мир открылся, и многие увидели его воочию. А что касается политэкономии и логики, то подавляющее большинство наших граждан, если и не способны сдать зачёт по этим вузовским предметам, то уж во всяком случае, на бытовом уровне знакомы с их азами. Даже в самых отдалённых, глухих селениях мало кто не в состоянии отличить белое от чёрного, влажное от сухого и явную ложь от бесспорной истины. Так в чём же дело? Почему наша “паршивая” по выражению известного академика страна продолжает постыдное существование в условиях растущей нищеты, болезней, бесправия, культурной и общенравственной отсталости? Почему наш умный, изобретательный и трудолюбивый народ позволяет малограмотной и бессовестной верхушке чуждых нашему менталитету узурпаторов править гибнущей страной в чужих интересах, позорно виляя хвостом перед какими-то распоясанными дядями, которых всё строже осуждает и всё глубже теснит в изоляцию цивилизованный мир? Что нам мешает сбросить, наконец, удушающее ярмо, выпрямить спину, разгрести авгиевы конюшни, раз и навсегда отделаться от политической нечисти и наладить жизнь, достойную чаяний наших жертвенных предков? Какие кандалы, кроме душевной трусости и мелочного эгоизма наряду с неверием в собственные силы мешают решительно изгнать из родного дома грабителей и казнокрадов, национал-предателей и лизоблюдов, политических шлюх и уличных босяков, как огня боящихся всевластия Закона, благодаря которому процветают цивилизованные страны? Почему громко восстать против царящего беспредела решается лишь хрупкая женщина, которую не пугают ни шантаж, ни хулиганские угрозы и ни трусливый оскал шакалов, опирающихся на штыки чужого громилы?.. Часть третья: не для второгодников Ответы на поставленные вопросы известны почти всем. Их знают и сами члены организованной преступной группировки, которая именует себя “правящей партией” и без зазрения совести утверждает, что народ сознательно и добровольно предоставил ей мандат доверия. Вот почему даже наиболее образованные и высокопоставленные “республиканцы”, неуклюже оправдывая глобальные провалы своего шефа, волей-неволей разоблачают как его, так и собственную лживую сущность всякий раз, когда приходится говорить перед камерами и микрофонами журналистов. Так, комментируя позорные итоги завершаемого республиканского десятилетия, партийно-парламентский спикер, известный мастер называть чёрное белым, а мокрое сухим, в недавнем интервью на радио “Свобода” с серьёзным видом озвучил такой бред, которому позавидует не только самый нетрезвый ёж, но и самая сивая кобыла. Из аргументов “успешной политики” финиширующего президента он привёл целых три самых важных и убедительных. Вот они, без всяких прикрас, но с неизбежными примечаниями. Успех N1 – признание геноцида армян в числе прочих такими странами, как Германия и Чехия. Возникает вопрос: неужели автор этой более чем странной мысли действительно убеждён, что какое-либо решение независимых субъектов международного права может быть итогом внешнеполитического таланта армянского президента? Подобные решения, как правило, принимаются на основе множества самых разных обстоятельств и совпадения определённых интересов, но отнюдь не под влиянием пламенных речей армянского президента перед чешскими парламентариями или на сессии немецкого бундестага. Ирония здесь вполне уместна: ведь, если, например, поросёнка убивает молния, то при чём тут полицейский?.. Успех N2 – победа в прошлогодней четырёхдневной войне. Не подумайте, что это опечатка. Именно так высокопоставленный “республиканец” представляет тяжёлые итоги трагического для нас блиц-крига, унесшего более сотни жизней наших солдат и офицеров и обернувшегося потерей 800 гектаров контролируемой прежде территории. Понятно, что комментарии в таких случаях не нужны, ибо могут только лишний раз подтвердить серьёзные сомнения в психической адекватности человека, несущего подобный бред. Успех N3 – внутренняя стабильность и самый высокий в регионе уровень безопасности, которую, оказывается, мы даже экспортируем (!!) И это тоже не опечатка. Именно так думает республиканский шарманщик, хотя, естественно, ни то, ни другое утверждение, как аргументы успешной политики, не соответствуют истине. Во-первых, потому что так называемая “стабильность” характерна лишь для роста цен, безработицы, нищеты и оттока бегущих из страны граждан, из-за чего и сотряслась до основания прошлогодним резонансным инцидентом с группой повстанцев – сторонников низвержения незаконного режима. Во-вторых, потому, что она сотрясается до сих пор, всё глубже увязая в паутине судебного процесса, который власть растягивает всеми правдами и неправдами, опасаясь неминуемых разоблачений в ходе рассмотрения дела в какой бы то ни было форме. Что же касается “экспорта армянской безопасности”, то это – уникальная по степени абсурдности выдумка. Как может Армения, где царит правовой беспорядок и вопиющая отсталость, экспортировать то, чем не обладает сама? Спросите у начальника уголовно-исправительного учреждения “Армавир”, собственноручно подписавшего официальный документ, согласно которому государственная система не может гарантировать даже безопасность одного конкретного арестанта. По этой причине, в нарушение сразу нескольких пунктов соответствующего закона, политзаключённого уже более полугода подвергают пыткам, продолжая вместо перевода в полуоткрытые содержать в полузакрытых условиях (наверняка по особому указанию сверху ). А впрочем, почему бы, в самом деле, не экспортировать эту нашу восхитительную безопасность? Таким “ходовым товаром” мог бы, к примеру, заинтересоваться наш сосед Азербайджан, где почти одинаковый с нами политико-правовой и нравственный бардак. На худой конец это сгодится для ослабления напряжённости и позитивных подвижек в переговорах вокруг карабахской проблемы. Кстати, дипломатический гений нашего президента также даёт богатую пищу для размышлений и достойный повод гордиться успехами в период его “безупречного правления”. Недаром же его пропагандистские вельможи вроде упомянутого шарманщика неустанно расхваливают президентскую принципиальность и последовательность во внешнеполитических делах. Вспомним, хотя бы, как четыре года назад он с поистине завидной лёгкостью фокусника кинул доверчивых европейцев и вместо договора о евроассоциации подписал рабскую грамоту, втянувшую нас в мертворожденный евразийский союз. Полезный опыт, как показал его очередной дипломатический кульбит, пришёлся ко двору и в переговорных интригах с враждующим соседом. Поначалу он решительным тоном заявлял, что не будет встречаться с Алиевым до тех пор, пока нет взаимного доверия, а спустя несколько часов уже летел в Женеву на рандеву с азербайджанским коллегой, невзирая на прежний дефицит того самого доверия (?!) Это ли не яркое свидетельство “принципиальности и последовательности”, а главное “ самостоятельности ” принимаемых решений. Подытоживая эти размышления, сформулируем бесспорный вывод. Армянский народ в подавляющем большинстве хорошо усвоил базовые науки 100-летней дьявольской школы и, по примеру остального мира понимает, что так, как учили большевики, жить нельзя. Он не хочет оставаться на второй год, чреватый ещё одним столетием горя, страданий и унижений. Нам не нужна репутация хронических двоечников, которые ничему не научились. Ведь они могут только одно – безнаказанно грабить, раболепствуя перед великодержавным дьяволом. Однако надежды на “Большого брата” напрасны. Он уже не первый год на предсмертном искусственном дыхании и сам донашивает последние протёртые штаны. Аркадий Вартанян, Политзаключенный, УИУ “Армавир”