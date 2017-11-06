В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем

Государственные СМИ Саудовской Аравии сообщают, что принц Мансур бен Мукрин и еще несколько высокопоставленных чиновников погибли в ходе крушения вертолета. Катастрофа произошла в воздушном пространстве Саудовской Аравии близ границы с Йеменом. По предварительным данным, всего на борту вертолета находилось девять человек. Принц Мансур бен Мукрин был заместителем губернатора провинции Асир. Причина крушения вертолета пока неизвестна. Саудовская аравия возглавляет коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене. В субботу ПВО королевства сбили ракету, пущенную из Йемена в торону аэропорта Эр-Рияда.