Неудобная революция 1917-го, или Тихий юбилей в России

2 ноября в Государственном историческом музее Москвы открылась выставка "Энергия мечты. К 100-летию Великой российской революции". На открытии экспозиции побывали министр культуры Владимир Мединский и глава Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В общем же, годовщину Октябрьского переворота власти в России большим вниманием не балуют и высказываются о ней неоднозначно. Почему? Уроки революции Выставка "Энергия мечты" разместилась на первом этаже Государственного исторического музея. На ней представлены агитационные плакаты, документальные фотографии, произведения живописи, предметы быта времен революции. По словам главы Российского исторического общества (РИО) Сергея Нарышкина, энтузиазм и энергия людей, живших в 1917 году, подарили стране шедевры русского авангарда, научные открытия и всеобщую грамотность. "Но в сознании идеалистов не хватило места для сострадания к миллионам граждан, ставших жертвами их террора", - отметил глава РИО. Владимир Мединский добавил, что нужно спорить о позитивных и негативных итогах Октябрьского переворота, но, по его мнению, развитие мирового искусства точно можно отнести к позитивным последствиям. Директор Исторического музея Алексей Левыкин говорит о революции как о трагедии, которая связана с историей его семьи. "Один из моих дедов служил в армии адмирала Колчака, другой - в Красной армии", - рассказал он в интервью DW. По словам историка, главный урок революции заключается в том, что ее нужно избегать. Он напомнил: чего бы нового революции ни приносили, за победами и свершениями стоят истории гибели людей. "Россия была развивающейся страной и можно было продолжать развиваться, не пролив столько крови, не пережив эти этапы разрушения", - уверен директор Исторического музея. Скромный юбилей Алексей Левыкин называет мудрым решение властей не отмечать 100-летие революции на уровне государственного юбилея, а передать празднование годовщины в руки деятелей культуры и ученых. Директор Исторического музея считает, что дискуссия среди ученых важна, но "самое страшное - это оценки политологов и политиков, которые демонстрируют крайние позиции". "Но руководство страны перевело это в нормальное русло. Я был на многих конференциях, где спокойно обсуждают причины революции. Эти оценки приводят не к появлению единомыслия, а к понимаю событий", - уверен Левыкин. В 2016 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал использовать уроки истории для укрепления гражданского мира и не спекулировать на трагедиях российской истории в собственных политических и других интересах. В октябре этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют отмечать годовщину революции. "А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса", - сказал Песков журналистам. В итоге получается довольно странная ситуация: широкая публика почти не заметила юбилея революции, отметил в интервью DW председатель совета Вольного исторического общества (ВИО) Никита Соколов. На его взгляд, российское общество продолжает жить в советских мифах, и этот разрыв опасен. Тем не менее, власть не хочет популяризировать тему революции. "Неудобной для обсуждения, например, является идея гражданского равенства, социальной справедливости, под лозунгом которой начиналась революция. А эта тема несвоевременна в стране с высоким коэффициентом социального неравенства", - поясняет историк свою точку зрения. 1917: неудобные вопросы Политолог Аббас Галлямов полагает, что власти замалчивают тему революции, потому что они не могут дать негативную оценку событиям 100-летней давности. В рамках советской традиции это положительное событие, а выступать против советской традиции режим не хочет, поскольку он в значительной степени на ней базируется, указывает эксперт. "Хвалить революцию тоже нельзя. Мысль о том, что свергать власть - правильно, не должна приходить россиянам в голову. Остается один выход - замалчивать тему", - рассуждает политолог. По его мнению, есть еще много вопросов, которые общество должно осмыслить. Например, когда и по каким причинам люди начинают симпатизировать революционерам? Сколько таких симпатизантов требуется для того, чтобы революция победила? Была ли у режима возможность удержать власть, или он был обречен? Аббас Галлямов считает, что активная дискуссия на этот счет могла бы привести к формированию у людей ощущения, что восставать против власти - это не всегда плохо. "А властям хочется, чтобы люди были уверены, что любая власть - от бога, а любое восстание - это преступление", - резюмирует политолог.