Общественно-политические организации Джавахка обратились к Католикосу Гарегину II по вопросу церкви в Гумбурдо - news.am

Ряд общественно-политических организаций Джавахети выступили с обращением к Католикосу всех армян Гарегину II, Верховному Духовному Совету, Католикосу Великого Дома Киликии Араму I, Патриарху Армянской Католической Церкви Григор Петросу I, Армянской Евангелистской церкви, Армянским Евангелистским Союзам Северной Америки, Франции и Ближнего Востока по вопросу церкви в Гумбурдо. Организации выражают недовольство относительно совместного решения по делу церкви Сурб Амбарцум в селе Гумбурдо (Кумурдо), принятого Армянской Апостольской церковью и Грузинской Православной церковью. Они полагают, что следует придать викариату Джавахети статус епархии. Как сообщает jnews.ge, Союз интеллигентов, народное движение «Джавахк», согласно совместному заявлению организаций, решение, принятое относительно церкви в Гумбурдо, было поспешным. В обращении отмечается, что не о принадлежности вышеуказанного храма должно было быть вынесено решение. Решение было принято при участии нескольких лиц, притом в спешном порядке. Возмущение жителей села вызвано тем, что во время так называемых реставрационных работ были разрушены могилы апостольского периода. «Могилы, которым по меньшей мере 700 лет, не являются памятниками, частью истории? Или же древние хачкары, которым столько же лет, почему они были удалены? На каком основании в совместном заявлении епископ утверждает, что храм никогда не был апостольским, в том случае, когда здесь почивают служители апостольской церкви – Тер-Матевосяны, кровные родственники всемирно известного шансонье Шарля Азнавура Тер-Азнавуряны и другие?», – выражают озабоченность в заявлении организации. «Чем могли помешать армянские корни, чтобы ЮНЕСКО приняло его под свою защиту? Кто теперь в ответе за этот вандализм? Жители села собрали 500 подписей и обратились как к духовенству Армении и Грузии, а также к политическим властям, чтобы кости, вырытые из разрушенных могил, были собраны и захоронены во дворе храма с установкой хачкара. Это было естественное желание, противоречащее интересам ГПЦ. Нам всем стало очевидно, что они преследуют далеко идущие цели, чем простое восстановление храма как памятника истории. И вообще, действия грузинских властей и ГПЦ не христианские, и не арийские», - говорится в обращении. В заявлении организации также касаются проблемы отсутствия церковнослужителей, в частности отмечая, что в течение многих лет для армянства Джавахети так и не были созданы условия для подготовки молодых людей в качестве духовных служителей. «В апостольских церквях нет церковнослужителей, готовых действовать. На протяжении этих 20 с лишним сложных лет, несмотря на наши многочисленные просьбы, епархией Армянской Апостольской церкви в Грузии так и не были созданы условия для подготовки церковнослужителей среди джавахской молодежи. Мы ожидаем удовлетворения этой просьбы от Католикоса всех армян. Теперь же провозглашение отдельной епархии Джавахети является необходимостью. Как по количеству церквей, так и по численности населения (около 200,000 человек) Джавахети соответствует требованиям. Помимо этого, присутствие высокопоставленных священнослужителей станет реальным сдерживающим фактором для амбиций Грузинской Православной церкви. Мы просим Вас подумать над фундаментальным обновлением епархии ААЦ в Грузии», - отмечается в заявлении. Под заявлением-обращением подписались Азат Шипакцян из Союза Интеллектуалов, Норик Карапетян из Народного движения «Джавахк», Степан Акопян из общественной организации «Джавахк» и Давит Рстакян из Союза «Вирк», сообщает Новости Армении - NEWS.am
Общественно-политические организации Джавахка обратились к Католикосу Гарегину II по вопросу церкви в Гумбурдо - news.am
- Общество - 04 Ноября 2017, 14:51