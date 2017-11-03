Самый длинный в регионе зиплайн стоимостью в 80 млн. драмов построен в Ереване

ЕРЕВАН, 3 ноября. /АРКА/. Самый длинный в регионе зиплайн стоимостью в 80 млн. построен в столичном парке "Арабкир". Как сообщает пресс-служба мэрии, зиплайн построен в рамках программы, реализуемой компанией "Грин смайл" при сотрудничестве мэрии с частным сектором. Зиплайн имеет два направления: от административного района Арабкир до административного района Ачапняк (около 870 м) и от Ачапняка до Арабкира (650 м). Высота зиплайна составляет 87метров, его часть проходит под мостом Давидашена. Помимо зиплайна территорию парка планируется обустроить для скалолазания, прогулок на горных велосипедах, занятий йогой. Также в парке будет действовать библиотека, кинотеатр под открытым небом и специальное место для рисования. Будут также созданы детские площадки. В парке будет поставлен памятник памяти погибших во время четырехдневной апрельской войны. Было отмечено, что для реализации данного проекта было выделено около 80 миллионов драмов, еще 45-50 миллионов драмов будут выделены дополнительно. Подчеркнув особую важность реализации инвестиционной программы, мэр Тарон Маргарян отметил, что после завершения работ парк станет одной из важных туристических зон Армении. Ожидается, что проект будет полностью реализован к концу 2018 года, однако самый длинный в регионе зиплайн будет сдан в эксплуатацию уже в ближайшем будущем.



