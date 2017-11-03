Анна Винтур возглавила список самых влиятельных женщин в СМИ

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур признана журналом Forbes наиболее влиятельной женщиной в развлекательной индустрии и масс-медиа. Анна Винтур руководит американским изданием Vogue с 1988 года и является арт-директором издательской компании Conde Nast. В 2008 году она стала кавалером Ордена Британской империи. В списке 15-ти наиболее влиятельных женщин индустрии также певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, писательница Джоан Роулинг и глава российского новостного канала RT Маргарита Симоньян. Forbes составляет свой ежегодный список, учитывая доход каждой конкретной персоны, число упоминаний этого имени в СМИ и реноме в целом. Facebook и Google в стороне Аналитик тенденций в масс-медиа Алиса Эндерс объясняет выбор Винтур в качестве самой влиятельной женщины в этом списке так: "Почему Анна Винтур номер один? Это очень просто: Шерил Сандберг из Facebook и Сюзан Войчитски из Google не включены в список. Потому что под "медиа" они [Forbes] понимают печатную прессу и исполнительские искусства. Они намеренно отделили рекламных гениев Facebook и Google, несмотря на то, что две эти компании сегодня являются исполинами рекламной индустрии". Но даже несмотря на их отсутствие, Анне Винтур пришлось потеснить другие влиятельные имена в индустрии, например, Бонни Хаммер (на втором месте), которая возглавляет американскую вещательную компанию NBCUniversal. "Анна Винтур - наиболее влиятельная женщина в печатной прессе просто потому, что Vogue является вершиной вкуса и женской моды, - объясняет Эндерс. - Она - воплощение коммерческого мира моды по обе стороны Атлантики. Анна Винтур представляет континент, который придал новую динамику британским и американским домам моды". Полный список: 1. Aнна Винтур - арт-директор, Conde Nast 2. Бонни Хаммер - председатель, NBCUniversal 3. Стейси Снайдер - председатель/исполнительный директор, 20th Century Fox 4. Бейонсе Ноулз-Картер - певица 5. Маргарита Симоньян - главный редактор, новостной канал RT (Россия) 6. Дана Уолден - исполнительный директор, Fox Television Group 7. Кэтрин Вайнер - главный редактор газеты, Guardian 8. Донна Лэнгли - председатель, Universal Pictures 9. Зэнни Минтон Беддоуз - главный редактор, журнал Economist 10. Кэтлин Кеннеди - президент, Lucasfilms 11. Арианна Хаффингтон - coучредитель, Huffington Post 12. Тейлор Свифт - певица 13. Джоан Роулинг - писательница 14. Шобана Бхартия - председатель, HT Media 15. Приянка Чопра - актриса/посол доброй воли ООН