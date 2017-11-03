Лапшин раскрыл шантаж Азербайджана, связанный с диверсантами

В феврале 2017 азербайджанские власти обращались к Российской Федерации с предложением посодействовать в обмене меня на двух азербайджанских граждан, Шахбаза Гулиева и Дилхама Аскерова. Об этом в своем блоге написал Александр Лапшин. Представляем ниже запись блогера: «Кратко напомню, что эти два деятеля по версии азер-СМИ всего лишь туристы, решившие посетить могилы родных на территории Карабаха, контролируемой армянами. Козьими тропами перебрались через линию фронта в районе Агдама и начали посещение родных могил с убийства армянского ребенка. На суде в Степанакерте азербайджанцы рассказали, что ребенок их увидел и пришлось его убить, чтобы не выдал. Потом они бегали по лесам, скрывались, затем вышли в какой-то поселок и убили еще пару человек, которые пытались их поймать. Третьего "туриста" армянские военные застрелили в перестрелке. Ну, короче говоря, мирные "туристы", пришедшие из Азербайджана, между прочим, с автоматами Калашникова. Карабахский суд приговорил их к пожизненному заключению. Так вот, Азербайджан пытался шантажировать Россию тем, что содействие в переговорах с Арменией о выдаче двух "туристов-диверсантов" ускорит освобождение блогера Александра Лапшина. По словам очень высокого лица из МИД РФ, данная ситуация выбесила лично Сергея Лаврова и в итоге Азербайджан с данным предложением был послан лесом. Россияне вообще не могли понять и принять, какое отношение имеет гражданин РФ/Израиля Лапшин к азербайджанским диверсантам. И самое главное, с какой стати Армении, чьим гражданином я не являюсь, выдавать за меня убийц из тюрьмы? Чуть позже эта ситуация была доведена до властей Израиля, которые тоже были возмущены позицией Азербайджана. Но в отличие от РФ, недовольство высказывали в кулуарах. Мне же этот план азербайджанского руководства впервые озвучил на допросах следователь Генпрокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Камал Талыбов, сын бывшего председателя Верховного суда Азербайджана. Позже об этом написали про-Алиевские СМИ: http://www.1news.az/…/mozhno-li-obmenyat-lapshina-na-nezako… Сказать, что я офигел от абсурдности действий этой страны, в чьих лапах я оказался - значит не сказать ничего. Я и так там ощущал себя словно заложником афганского Талибана, так еще и эти попытки мной торговать. Россия, спасибо за принципиальность. Спасибо за это же самое Израилю. И спасибо Армении, что не прогнулись. Чисто по-человечески я могу понять, что тысячи азербайджанцев стали беженцами в результате Карабахской войны. Как и тысячи армян из Баку и Сумгаита. Я понимаю желание этих людей увидеть могилы родителей. И это очень жестоко, что Азербайджан запрещает армянам приезжать даже в качестве туристов, а Армения не позволяет тоже самое азербайджанцам. Но! С какого, пардон, хрена, надо с автоматами переходить линию фронта и стрелять в обычных людей, которые их случайно заметили? Это уже не туризм, скажу я вам, как турист со стажем. А это джихад. Насчет же судьбы туристов-диверсантов, думаю, все очевидно. Скорее всего их обменяют на армянских военных, оказавшихся в руках Азербайджана. Обычная практика в любых конфликтах».