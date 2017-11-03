В ходе расследования уголовного дела бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко в его кабинете и двух квартирах-хранилищах были обнаружены новые миллиарды наличных денег. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма», — сообщил источник агентства. Как пояснил источник, в квартире на Ломоносовском проспекте нашли 124 млн долларов, 1,5 млн евро и более 342 млн рублей. В квартире на Мичуринском проспекте хранились 19,5 миллионов рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. В машине у полковника оказались 13 млн рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. В служебном кабинете Захарченко нашли «ничтожную для него сумму», подчеркнул источник, — 93 тысячи рублей. Еще 16 млн долларов обнаружено на счетах знакомх полковника. Все обнаруженные деньги прокуратура потребовала изъять в пользу государства. Кроме того, ведомство настаивает на изъятии у Захарченко 13 квартир, 14 машино-мест, автомобили Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid и золотой слиток массой 500 грамм. Захарченко задержали в 2016 году. При обыске у него нашли 8,5 млрд рублей в валютном эквиваленте. Подковника обвиняют по нескольким статьям УК РФ: по статье 290 (получение взятки), по статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и по статье 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия).
ТАСС: у полковника Захарченко нашли миллиарды наличных в хранилищах
- Общество - 03 Ноября 2017, 14:02