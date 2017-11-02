Ара Баблоян: Законопроект «О предотвращении насилия в семье» будет принят

Принципиальных изменений в законопроект «О предотвращении насилия в семье» не внесено. Об этом в беседе с журналистами 2 ноября в рамках международной конференции «Право ребенка на жизнь в семье» заявил председатель парламента Армении Ара Баблоян. По его словам, в парламенте проводятся работы по улучшению данного законопроекта, направленные на то, чтобы все те проблемы, которые есть в обществе и возникают в семьях, были должным образом урегулированы. «И да, я считаю, что данный законопроект будет принят, уверен, что мы примем хороший закон», - заключил Баблоян.