В уголовно-исполнительном учреждении «Горис» Министерства юстиции Армении 31 октября произошел серьезный инцидент. По сообщению Shamshyan.com, во время проводимых сотрудниками Следственного комитета и УИУ следственных и судебных действий в режимном здании между арестованными и осужденными возник конфликт. Заключенные стали бить в двери и оскорблять друг друга. Как сообщает источник, некоторые заключенные стали бросать из окошек в дверях камер зажженные постельные принадлежности и бытовые предметы. В результате действий заключенных повреждено несколько дверей. К вечеру ситуация нормализовалась, пострадавших нет, сообщает Новости Армении - NEWS.am
Инцидент в УИУ «Горис»: Заключенные жгли постельные принадлежности и выламывали двери камер
- Общество - 01 Ноября 2017, 12:54