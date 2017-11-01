Выборы Константинопольского патриарха в тупике. После встречи с губернатором Стамбула Васифом Шахином три члена инициативной группы, занимающейся выборами в Константинопольский патриархат, подали в отставку. Губернатор заявил, что не признает архиепископа Гарегина Бекчяна местоблюстителем, и предложил архиепископу Араму Атешяну и епископу Сааку Машаляну начать процесс снова.

Редактор армянской версии газеты «Акос» Баграт Эстукян в беседе с Lragir.am отметил, что выборы пока не сорваны, но все идет к этому. Архипископ Гарегин Бекчян может остаться один и отступить, сказал он.

Кстати, встреча с губернатором Шахином состоялась в дни, когда архиепископ Гарегин находился в Германии. В понедельник он вернулся в Стамбул и созвал закрытое совещание.

Архиеписком Гарегин Бекчян заявил, что тоже готовится встретиться с губернатором Стамбула. «Председтель Совета попечителей больницы Святого Спасителя Петрос Шириноглу обошел Бекчяна и организовал встречу в его отсутствие. Контакты с губернатором происходят через Шириноглу. И это была провокация с его стороны», сказал Баграт Эстукян.

По его словам, очень сложно будет организовать встречу Бекчяна с губернатором и ожидать от нее результатов.

Если Бекчян отступит, то все придется начинать сначала, вновь паства должна будет избрать местоблюстителя, уже из двух предложенных губернатором кандидатур – Арама Атешяна и Саака Машаляна. Шириноглу, по его словам, важный фактор, и именно он работает на Арама Атешяна. Ему хотелось бы, чтобы в декабре состоялись новые выборы. «Он препятствовал процессу, ходатайствуя перед властью. Цель понятна – люди не поддерживают Арама, и он хочет оказать давление и продемонстрировать, что выбора у них нет, надо выбрать блюстителем его, чтобы сохранить мир и согласие с государством», говорит Эстукян.

По его словам, Арам Атешян вряд ли сможет стать патриархом, так как вообще не пользуется поддержкой. Не исключается в ближайшие дни отставка Гарегина Бекчяна.