Месть россиян Путину

Народ в России, несмотря на 110-процентную поддержку Путина, не перестает выражать протест и стремиться к свободе, вопреки стремлению постричь всех под одну гребенку и одеть в путинские куртки с капюшоном.

Протест против новых имперских устремлений власти выражается самым неожиданным образом. Например, на Хеллоуин молодежь вышла в костюме депутата Поклонской с портретом Николая Второго – в образе очаровательного никрофила.

Есть и другие интересные костюмы, которые указывают, с каким юмором молодежь относится к официальной пропаганде, которая все больше тяготеет к православному самодержавию.

На фоне того, как в Европе отмечают 500-летний юбилей Реформации церкви, приведшей к установлению равенства, российский патриарх Кирилл Гундяев заявил, что французы ошиблись, поставив равенство и свободу в один ряд. При свободе не может быть равенства, источил патриарх, извратив всю сущность христианства, которое и стало основой свободы и равенства.

Молодежь откровенно мстит Путину за эти извращения. На митинги Навального в этом году выходили в основном молодые. Теперь они выходят на Хеллоуин костюме Поклонской.