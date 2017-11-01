В Армении установили новые комплексы по защите сельхозугодий от града

Глава МЧС Армении Давид Тоноян сегодня побывал с рабочим визитом в селе Арташаван Арагацотнской области РА, где ознакомился с работами по установлению в соответствии с пилотной программой новых противоградовых ракетных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении. По итогам переговоров в рамках пилотной программы по внедрению новой – ракетной противоградовой защиты, российская компания помимо 2 противоградовых станций предоставила дополнительно третью. В результате в Арагацотнской области Армении установлено 2 станции типа «Элия 3», а третья станция – в Армавирской области, благодаря чему создана цепная зона защиты. В ближайшее время данные станции будут готовы к эксплуатации. Внедрение подобных систем позволит защитить от града порядка 45 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.