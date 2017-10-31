Интернет-гиганты привели данные о предполагаемой активности РФ перед выборами-2016

Представители социальной сети Facebook утверждают, что некая группа российских пользователей опубликовала более 80 тысяч записей на политические темы в течение двух лет во время и после президентских выборов в США 2016 года. Потенциальная группа охвата составила 126 миллионов человек. Facebook намеревается раскрыть эти данные в разговоре с юридическим комитетом при Сенате США, сообщают в понедельник, 30 октября, агентства Reuters и AP со ссылкой на анонимный источник и на письменное заявление. При этом в Facebook заявили, что записи, предположительно связанные с российскими источниками, являются "просто неприемлемыми". Компания сообщила также, что только в октябре 2016 года деактивировала почти 6 миллионов фейковых учетных записей. С похожим заявлением выступил и сервис микроблогов Twitter. По данным этой компании, автоматические страницы, связанные с Россией, отправили 1,4 миллиона твитов во время предвыборной кампании 2016 года. Суммарно это составило 0,74 процента всех твитов об американских выборах. Twitter заморозил более 2750 учетных записей и сообщил представителям Конгресса адреса заблокированных страниц. В Twitter также рассказали, что эффективность посланных сообщений не соотносится с их объемом. Свое заявление сделали и представители холдинга Alphabet (владелец Google). По их данным, были найдены "некоторые доказательства" злоупотреблений платформами Google со стороны проправительственных российских групп, однако их активность была "ограниченной". Компания обнаружила, что во время предвыборной кампании в США с двух учетных записей было израсходовано 4700 долларов на рекламу. Google также обнаружил 18 каналов на видеохостинге Youtube, предположительно поддерживаемых российскими агентами. На этих каналах было размещено 1108 видеозаписей суммарной длиной 43 часа. При этом общее количество просмотров оказалось небольшим - менее 310 тысяч. По сообщению Google, эти каналы были заморожены.