В деле экс-советника Трампа Пападопулоса появилась лжеплемянница Путина

Из документов офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего российское дело, выяснилось, что бывший советник предвыборной кампании Дональда Трампа Джордж Пападопулос пытался организовать для кандидата встречу с президентом России Владимиром Путиным. Для этого он проводил встречи с людьми, имеющими «существенные связи с российскими властями», в том числе с россиянкой, которую ему представили как «племянницу Путина». При этом она ею не являлась, о чем советник Трампа не знал. Об этом говорится в заявлении защиты Пападопулоса, внизу оставлена его подпись — с оговоркой, что он соглашается со всем вышеизложенным. Примерно 14 марта 2016 года Джордж Пападопулос, уже после того как он узнал, что получит работу в штабе Дональда Трампа, встретился в Италии с лондонским профессором, который заявлял, что он обладает «существенными связями с российскими властями». Как отмечается в документе, профессор проявил интерес к Пападопулосу, только когда узнал, что тот собирается присоединиться к предвыборному штабу Трампа. 21 марта было официально объявлено о назначении Пападопулоса на роль советника кампании Трампа. Спустя три дня Пападопулос встретился с профессором в Лондоне, тот познакомил его с россиянкой, которая была представлена Пападопулосу как «родственница Владимира Путина» со связями с высокопоставленными российскими чиновниками. Пападопулос в электронном письме сообщил о встрече руководителю кампании Трампа (имя не называется) и нескольким другим сотрудникам кампании, занимающимся внешней политикой. Он рассказал, что встретился с «хорошим другом» профессора, которую ему представили как «племянницу Путина». Целью их встречи, по утверждению Пападопулоса, было обсуждение «отношений России и США при президентстве Дональда Трампа». Руководитель кампании ответил, что он будет работать над этим вопросом, но посоветовал не давать никаких обязательств. «Отличная работа», — добавил он. В документе есть сноска: «Впоследствии Пападопулос узнал, что россиянка не была родственницей президента Путина. Кроме того, Пападопулос надеялся, что профессор и россиянка представят его российскому послу в Лондоне, чего они не сделали». 31 марта 2016 года в Вашингтоне​ Пападопулос провел встречу с Трампом и его советниками по внешней политике. Им он заявил, что у него есть связи, которые помогут организовать встречу между Трампом и Путиным. После этой встречи Пападопулос продолжил общаться с профессором. Примерно 27 апреля он сообщил высокопоставленным сотрудникам кампании Трампа: «Получил очень много звонков в прошлом месяце о том, что Путин хочет принять его [Трампа] и штаб, когда придет время». Как утверждается в документе, в мае 2016 года советник Трампа получил электронное письмо от профессора, в котором говорилось, что тот, поговорив с «коллегами из МИД России», узнал, что они «готовы к сотрудничеству».14 мая советник Трампа отправил письмо в штаб, в котором заявил, что российское правительство также заверило его «о своем интересе в приеме Трампа». А 21 мая он написал: «Россия хочет встречи с Трампом, пытается добраться до меня для обсуждения». Кроме того, 19 июня Пападопулос, говорится в документе, «после нескольких электронных писем и обменов по Skype с человеком, связанным с МИД России», сообщил в штаб, что он собирается провести встречу с российскими чиновниками «не под запись». Этого Пападопулосу сделать так и не удалось. При этом в своих показаниях ФБР Пападопулос говорил, что его взаимодействия с иностранным профессором были до того, как он стал работать на Трампа. Также он говорил, что профессор был «ничем», «просто парнем, говорящим о связях или чем-то таком», говорится документе офиса спецпрокурора. В материалах дела отмечается, что профессор рассказал Пападопулосу о том, что у России есть «грязные сведения» о кандидате Хиллари Клинтон в виде «тысяч электронных писем».​ Бывшего советника Трампа обвиняют в умышленно и сознательно сделанных ложных и мошеннических заявлениях спецагентам ФБР во время допроса 27 января 2017 года. Пападопулоса арестовали 27 июля 2017 года, за день до того, как оперативники ФБР пришли с обыском домой к бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту.

