Ребенка-заложника освободили, напавший обезврежен

Полиции Армении удалось освободить трехлетнего ребенка, которого удерживали в заложниках в детском саду “Манушак” в армянском городе Армавире. Напавшего обезвредили, он скончался.

Как сообщает “Арменпресс”, до этого раздались выстрелы, после чего сотрудники вывели из здания ребенка.

Почти все захваченные в заложники дети и сотрудники детского сада “Манушак” в Армавирской области освобождены. Один из родителей в беседе с “Фактинфо” заявил, что дети не пострадали.

В помещении, по предварительным данным, остается трехлетний ребенок. В настоящее время полиция ведет переговоры с мужчиной об его освобождении. Личность мужчины установлена. Он выдвинул требования.

Также стало известно, что в данном дошкольном учреждении работают его жена и теща. Не исключено, что причиной случившегося стал семейный конфликт.

Как сообщалось ранее, в 16:25 в Полицию Армении от сотрудника детского сада поступило сообщение о том, что неизвестный проник в детсад и напал с ножом на них.

Стало известно, что двоих раненых сотрудников детсада госпитализировали. Ранее говорилось, что напавший успел ранить работавших в садике жену и тещу.