500 лет Реформации: что нужно знать - 10 коротких тезисов

100-летие Русской революции кажется безоговорочно важнейшим юбилеем 2017 года. Однако для Европы и Америки, для западной, да и для мировой истории в целом не менее, а, возможно, и более важным выступает другой юбилей: 500-летие раскола западного христианства и возникновения протестантизма. Начавшаяся ровно полтысячелетия назад Реформация расколола до тех пор единую католическую церковь и положила начало длившимся века ожесточенным разрушительным войнам на европейском континенте. Реформация породила не только бесчисленный сонм новых протестантских конфессий, но и заложила основу для новой протестантской этики. С этой этикой неразрывно связано становление новой экономической системы - рыночного капитализма, а также нового политического миропорядка - буржуазной демократии. Реформация, хоть и породила протестантизм, но ему не тождественна, и потому в наш короткий обзор мы включили факты не столько из истории протестантизма, сколько о том, что непосредственно связано с породившим его конкретным историческим событием - Реформацией 1517 года. 1.Начало Официальной датой начала Реформации считается 31 октября 1517 года, когда монах и богослов Мартин Лютер прикрепил к двери собора (главному в те времена средству массовой информации) в немецком городе Виттенберге листок со своими 95 тезисами. Формальным поводом для обнародования тезисов был протест против торговли индульгенциями. На самом деле этот документ был выражением растущего недовольства официальным католицизмом, погрязшим в роскоши и коррупции. Лютер предлагал вернуться к истокам раннего христианства. До него реформаторские настроения высказывали Ян Гус, Пьер Вальдо и живший еще в XIV веке Джон Уиклиф. Все они подверглись гонениям и проклятию со стороны официального католицизма и стали мучениками - предтечами Реформации. 2.Происхождение названия В момент обнародования своих тезисов ни Лютер, ни его сподвижники еще не назывались протестантами. Самого Лютера папа римский Лев X и император Карл V провозгласили еретиком и объявили вне закона. Тем не менее, число его сторонников в Германии росло. В 1529 году Карл запретил распространение Реформации и заявил, что расправится с "ересью" Лютера. Однако ставшие к тому времени на сторону Лютера пятеро князей и 14 городов объявили официальный протест. Именно с тех пор приверженцев возникшего двенадцатью годами ранее движения Реформации стали называть протестантами. 3.Причины Причин появления и стремительного распространения Реформации множество. Главная из них - рост торговли и переход к денежной экономике, что привело к появлению крепнущего среднего класса, категорически недовольного тотальным господством традиционно укорененного в феодализме и не отвечавшего требованиям дня католицизма. И хотя сами 95 тезисов Лютер написал на латыни, распространению нового религиозного течения в огромной степени способствовали сделанные им в 1522 году перевод Нового, а в 1534 году - Ветхого заветов на понятный простым прихожанам немецкий язык. 4.Печатный станок Но даже новые, понятные переводы не смогли бы захватить умы огромных масс людей без сделанного Иоганном Гутенбергом несколькими десятилетиями раньше, но получившим широкое распространение только во времена Лютера печатного станка. Без этого революционного изобретения идеи Реформации и протестантизма остались бы уделом небольшой группы образованных монахов. К тому же это совпало со стремительным ростом грамотности. Если раньше люди, чтобы ознакомиться с Писанием, должны были идти в церковь и слушать его в переложении с латыни в версии священника, то теперь они могли держать реформаторский перевод Лютера у себя дома. 5.Контрреформация Официальная католическая церковь сдаваться без боя, тем не менее, была не намерена. Тридентский собор - XIX Вселенский собор католической церкви, проходивший в течение 18 лет, с 1545 по 1563 год, в итальянском городе Тренте (Триденте) - был собран специально для противостояния Реформации. На нем была сформулирована политика контрреформации. Еще пятью годами раньше, в 1540 году, Игнасио Лойола основал "Общество Иисуса" - будущий орден иезуитов, главной целью которого также была борьба с Реформацией. Борьбу эту Ватикан собирался вести по принципу "клин клином вышибают": противостоять сдержанности, скромности и лаконизму протестантских богослужений он был намерен еще большей роскошью и музыкальной, живописной и архитектурной изощренностью католицизма. 6.Разветвленное дерево Ни одна другая крупная ветвь христианства не породила такого многообразия разветвлений, отдельных протестантских конфессий, церквей и общин, различия между которыми зачастую понятны лишь специалистам. Наряду с лютеранами - главной и самой старой разновидностью протестантизма, получившей свое название от самого Мартина Лютера, - существуют еще кальвинисты, баптисты, анабаптисты, методисты, пятидесятники, адвентисты и многие другие. Особый интерес среди них представляют англикане. Возникновение этой ветви протестантизма сыграло огромную роль в истории Великобритании и достойно отдельного упоминания. 7.Англиканство Причиной возникновения англиканства - во всяком случае, на поверхности - стали не глубинные разногласия экономического, философского или религиозного свойства, как это было в Германии, а сумасбродство капризного короля. К середине 1520-х годов Генрих VIII чувствовал неуклонно нарастающее раздражение неспособностью первой из шести его жен, Екатерины Арагонской, родить ему наследника-сына. В рамках католичества развод был невозможен - папа никогда бы его не утвердил. Воспользовавшись растущей популярностью проникших с континента реформаторских идей, король расторг отношения с Ватиканом и провозгласил себя главой вновь образованной протестантской Церкви Англии. На самом деле стремительный рост буржуазии в Англии делал появление реформаторских идей неизбежным. Британский монарх и по сей день остается официальной главой Церкви Англии. В то же время появившиеся за столетия существования Британской империи многочисленные англиканские общины в бывших колониях существуют и управляются независимо от Церкви Англии. Главой 80 миллионов англикан в мире выступает архиепископ Кентерберийский. 8.Протестантские войны Характерные для того времени религиозная нетерпимость и жестокость нравов сделали войны между сторонниками традиционного католицизма и приверженцами Реформации неизбежными. Самая известная из них - Тридцатилетняя война 1618-1648 гг., начавшаяся в Германии и охватившая со временем практически всю Европу. Суть войны состояла в попытке стоящего во главе Священной Римской империи королевского дома Габсбургов противостоять реформаторским настроениям протестантских немецких князей. В ходе войны погибло 25-40% всего населения Германии. Не менее известны и Гугенотские войны конца XVI века во Франции с их Варфоломеевской ночью и памятной поклонникам Дюма осадой Ла-Рошели. 9.Иконоборчество Основываясь на одной из Десяти заповедей (не сотвори себе кумира), некоторые протестантские реформаторы, в том числе основатель кальвинизма Жан Кальвин, стали настаивать на устранении всех религиозных образов. Самые рьяные из них ринулись уничтожать не только иконы, но и живопись, скульптуры, гобелены и другие произведения искусства с изображением Бога, Девы Марии или святых, вернув таким образом к жизни существовавшую еще в Византии VIII-IX веков традицию иконоборчества. Самым значительным его эпизодом стало так называемое Иконоборческое восстание во Фландрии в августе 1566 года. Был нанесен ущерб более чем пяти тысячам церквей и монастырей. Восстание утихло только после приостановления действия инквизиции и легализации кальвинизма. 10. Протестантизм в России Оставшись после раскола христианской церкви 1054 года за пределами католицизма, Россия не могла быть затронута теми бурями, которые привнесла в христианский мир Западной Европы Реформация. Однако уже в ходе Ливонской войны (1558-1583) на территории России оказались многие населенные протестантами земли. Впоследствии во многих городах России появились так называемые "немецкие слободы", где без какого бы то ни было притеснения и вмешательства властей жили поселившиеся здесь протестанты и действовали протестантские церкви. С протестантским влиянием находившегося под очевидным очарованием по большей части реформистской Северной Европы многие связывают и деятельность Петра I по преобразованию Русской православной церкви (отмена патриаршества с подчинением церкви светской власти, ограничения на монашество). По различным данным, сегодня число протестантов в России составляет 2,5-3 миллиона человек. В стране действует около 10 тысяч протестантских приходов; при этом лишь 4,4 тысячи из них официально зарегистрированы минюстом. Свыше половины российских протестантов — пятидесятники и харизматы (более 1,5 млн верующих). Другими крупными протестантскими конфессиями являются лютеране, баптисты, адвентисты и евангельские христиане. Также действуют общины методистов, пресвитериан, реформаторов, меннонитов, англикан, Армии Спасения, перфекционистов, реставрационистов, квакеров и другие.