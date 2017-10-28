Мэр Еревана и глава Минобороны Армении вместе с родителями военнослужащих отправились в приграничные воинские части

По инициативе мэра Еревана Тарона Маргаряна родители почти 1600 военнослужащих срочной службы, проживающих в Ереване, в очередной раз получили возможность навестить своих сыновей. Подробности передает пресс-служба столичной администрации. О востребованности организуемой уже 5-й год подряд социальной программы свидетельствует желание тысяч граждан быть включенными в программу, многие из которых, кстати, не в первый раз пользуются предоставленной программой возможностью. До отбытия автобусов, мэр Еревана Тарон Маргарян и министр обороны РА Виген Саркисян пожелали родителям доброго пути. «Мы придаем особую важность уже традиционной программе по организации визитов родителей военнослужащих, проживающих в Ереване, в приграничные воинские части. С 2013 года по сей день в рамках данной программы более 9000 родителям была предоставлена возможность навестить своих сыновей и на местах ознакомиться с условиями их службы. В рамках очередного, уже второго в этом году визита, воинские части посетят почти 1600 родителей. Я неоднократно отмечал, что эта программа направлена на укрепление связи между армией и обществом, и мы и впредь будем ее продолжать, по крайней мере, дважды в год, организовывая эти посещения. И вообще, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы наши солдаты были уверены, что они и их родители всегда находятся в центре внимания государства и общины. Кстати, на этот раз у нас есть сюрприз для родителей: я и министр обороны вместе с ними отправимся в воинские части и навестим наших солдат. Желаю всем нам доброго пути»,-отметил Тарон Маргарян и, пользуясь случаем, выразил благодарность министерству обороны РА, армии обороны Арцаха и мэру Степанакерта за постоянную поддержку в организации программы. Мэр также выразил благодарность Дорожной полиции РА и всем медработникам, всегда с большой готовностью участвующим в этой программе и обеспечивающим сопровождение родителей в воинские части. Министр обороны РА Виген Саркисян, подчеркнув в свою очередь особую важность реализации данной программы, отметил, что она действительно востребована и важна. «Министерство обороны РА, действительно, очень благодарнo мэрии Еревана за эту инициативу, и мы всегда оказываем поддержку. В прошлый раз мы с мэром Еревана пообещали родителям, что вместе с ними посетим воинские части и сегодня выполняем наше обещание. Эта программа действительно востребована и важна. Она стала также хорошим примером для других городов и в этом году мэрии Гюмри и Ванадзора также выразили желание выступить с подобной инициативой»,- отметил Виген Саркисян.