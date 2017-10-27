В России предлагают лишить кыргызов водительских прав - несмотря на закон о языке

Радио Азатутюн Вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев заявил сегодня, что намерен внести поправку, которая запретит гражданам Кыргызстана работать на территории России в сфере перевозок по национальным водительским удостоверениям. По его словам, Россия разрешила кыргызстанцам работать на основании национальных прав на вождение лишь из «политических соображений», потому что в Кыргызстане русский язык имеет статус официального, как второго национального. C 1 июня в России вступил в силу запрет на работу водителем с иностранными удостоверениями. За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а для работодателя - 50 тысяч рублей. Депутаты Госдумы после этого предложили президенту отменить запрет для граждан Кыргызстана. «Но сейчас мы видим, что киргизы сделали национальным праздником день восстания Киргизии против России. Мы считаем это крайне недружелюбным шагом по отношению к нашей стране и считаем, что те политические мотивы, которые преследовались при принятии этой поправки, исчезли. Поэтому поправку надо убрать, пусть киргизы сдают экзамен и получают водительское удостоверение российского образца», — сказал Лебедев российскому информационному агентству «Новости». В июле Госдума приняла законопроект, который разрешает гражданам Кыргызстана, а также другим странам, где русский язык является государственным, работать в России водителями без получения российских прав. Данный документ позволяет водителям из Кыргызстана не пересдавать экзамены в России и работать водителями транспорта, имея лишь документ, выданный на родине. Отметим, что это разрешение не распространилось на граждан Армении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Армении законодательно предоставить русскому языку в стране официальный статус, чтобы можно было признать на территории России также армянские водительские удостоверения. Между тем, на это заявление вице-спикера Госдумы России уже последовал ответ кыргызской стороны. Отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана обратился к Игорю Лебедеву с просьбой «внимательно читать документы, которые он берется комментировать». 26 октября президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев учредил в стране Дни истории и памяти предков. Они будут отмечаться ежегодно 7 и 8 ноября. Как отмечается в указе, праздник объявлен «в целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам». Восстание 1916 года в степи вспыхнуло после указа императора России Николая II о мобилизации на тыловые работы «инородцев» Астраханской губернии, Сибири и Центральной Азии. Согласно указу, на тыловые работы должны были призвать около 400 тысяч мужчин в возрасте от 19 до 43 лет. После этого указа в Центральной Азии произошли крупные и небольшие восстания. Царское правительство направило карательные отряды для подавления выступлений. «Утверждение депутата Госдумы о том, что «кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России» свидетельствует о полном непонимании им контекста событий, которые он взялся комментировать», - говорится в распространенном сообщении аппарата президента Кыргызстана. В нем говорится, что указ «Об установлении Дней истории и памяти предков» направлен на внесение нового смысла в содержание 7 ноября, который в Кыргызстане отмечается по сей день как национальный праздник. И события 1916 года совершенно справедливо трактуются в нашей стране как причина позитивного восприятия Октябрьской революции. «Молниеносная реакция господина Игоря Лебедева позволяет предположить, что он не успел внимательно прочитать этот текст. Советуем ему все-таки это сделать. А еще ознакомиться со сборником архивных документов «Россия и Киргизия. 1916-2016. Вехи совместной истории», изданным Российским Федеральным архивным агентством в прошлом году. И тогда ему самому станет ясно, что попытка спекулировать на этой теме, а тем более вымещать свое отношение на трудовых мигрантах не вписывается в рамки приличий и не позволительно в отношении суверенного государства», - отмечает аппарат президента. Кыргызстана.