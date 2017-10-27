Шарль Азнавур при получении медали Рауля Валленберга спросил Реувена Ривлина, когда Израиль признает Геноцид армян

Всемирно известный французский шансонье Шарль Азнавур получил награду в Израиле за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны, сообщила пресс-служба главы еврейского государства Реувена Ривлина. Как передает РИА Новости, в президентской резиденции в Иерусалиме 93-летнему артисту вручили медаль Рауля Валленберга. «Награда присуждена Азнавуру за гуманитарную деятельность во времена Холокоста его семьи, укрывшей несколько человек, которых преследовали нацисты. Активное участие в спасательных операциях принимали Шарль и его сестра Аида», – говорится в сообщении. Медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии, и предположительно умер после войны в советской тюрьме. Награду Азнавуру присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но получить ее шансонье предпочел в Иерусалиме, сообщила пресс-служба израильского президента. «Ваша семья – это замечательный пример отваги, мой дорогой друг. Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье», – сказал Ривлин, который участвовал в церемонии награждения. Между тем, как передает Daily Mail, Азнавур рассказал о своих армянских корнях, коснувшись Геноцида армян в Османской империи 1915 года. «Его родители бежали во Францию, спасаясь от массовых убийств, которые более 20 стран признали „геноцидом” и что категорически отрицается Турцией», – пишет СМИ. «У нас так много общего, у евреев и армян, в беде и радости, в работе, музыке, искусстве, способности к языкам, к тому, чтобы становиться важными людьми в странах, которые нас приняли», – сказал Азнавур. Ш.Азнавур спросил президента, когда Израиль, наконец, признает Геноцида армян в Османской империи 1915 года. В ответ Ривлин заявил, что это политический вопрос, и ежегодно этот вопрос обсуждается в израильском парламенте, и он в 2015 году в ООН довольно четко говорил о Геноциде армян 1915 года.