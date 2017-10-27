Трамп распорядился опубликовать почти 3 тыс. документов об убийстве Джона Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп распорядился опубликовать почти 3 тысячи документов, касающихся убийства 35-ого президента США Джона Кеннеди, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на Белый дом. "Национальное управление архивов и документации США сегодня предоставит общественности доступ в полном объеме к около 2 тыс. 800 документам", - говорится в сообщении. Там отмечается, что оставшиеся документы будут публиковаться на регулярной основе в ближайшие недели. При этом ведомство будет осуществлять их редакционную правку. "Президент потребовал беспрецедентной открытости и поручил ведомству свести правки к минимуму", - подчеркивается в сообщении. Документы будут опубликованы к 26 апреля 2018 года.