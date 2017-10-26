Во благо народа: зачем нужны этнические бизнес-клубы

Forbes Основатели еврейского делового клуба Solomon рассказали, какую роль подобные организации влияют на бизнес-среду в России и во всем мире Во многих экономически развитых странах деловые клубы стали своеобразным мостом между государством, обществом и бизнесом. Сотрудничество с подобными площадками облегчает развитие бизнеса, членство позволяет не только предпринимателям, но и политикам преодолеть те или иные барьеры в своей работе. Благодаря подобным объединениям, общины также могут активно отстаивать интересы в государственных органах и даже на мировой арене. Наводим мосты Бизнес-площадки, которые опираются на этническую и религиозную идентичность своих участников, распространены за рубежом. Кандидату в президенты США желательно заручиться поддержкой Американо-израильского комитета по общественным связям (АИКОС). Основанная ещё в 1950-х годах прошлого века на базе Американского сионистского комитета по общественным связям, АИКОС за десятилетия превратился к сильнейшую этническую лоббистскую организацию в Америке, которая существует на пожертвования щедрых еврейских или консервативных христианских меценатов. Во время недавней президентской гонки все влиятельные кандидаты кроме Берни Сандерса выступали перед участниками комитета. Помимо множества организаций из числа еврейской диаспоры в США и странах западной Европы также сильны этнические объединения на базе армянской, греческой и албанской общины. Национального албанско-американский совет (НААС) и албанская община сильно повлияли на позицию США и Запада по Косово и дроблению бывшей Югославии. В Европе подобные организации распространены, но стараются не сильно афишировать свою работу в отличие от Америки, где их деятельность широко разрекламирована. В России до подобного еще далеко, но чем больше государство поддерживает религию, тем быстрее приближается момент возникновения полноценной этнической лоббистской организации. В целом, и для России этнические или религиозные деловые клубы сложно назвать новым явлением. До революции популярностью пользовались немецкие объединения, которые формировали и развивали отдельные общины в Москве и Санкт-Петербурге. Среди самых известных клубов того времени можно выделить Санкт-Петербургское немецкое общество 1801 года и Московский немецкий клуб, в которых состояли известные представители немецкой общины из числа чиновников и бизнесменов. Последний клуб в итоге стал открытым для всех желающих и после начала Первой Мировой Войны был переименован в Московский славянский клуб, а в 1918 году прекратил существование. Кошелек или вера В современной России не так много этнических деловых клубов. Это наш клуб Solomon, армянский клуб «Киликия», корейский Кимчи-Клуб в Санкт-Петербурге и несколько других. Регулярно появляется информация об интересе к формату со стороны татарской, киргизской и даже езидской общины. Клуб Solomon официально был основан в 2015 году. Изначально начинали с нескольких десятков участников, а сегодня база состоит из более 2000 контактов, с которыми регулярно поддерживается связь. Среди них известный ресторатор Аркадий Новиков, председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович, управляющей сетью клиник «Мать и дитя», Марк Курцер F 161. Одна из особенностей этнических деловых клубов ─ это условия членства, которые совмещают денежные взносы и взаимовыгодные отношения. В клубе Solomon отсутствует минимальный порог. Общая сумма пожертвований превышает 65 млн рублей в год и формируется за счет индивидуальных взносов на адресные проекты. Среди них помощь еврейскому детскому дому и школе-интернат «Месивта», фонду «Шаарей-Цедек». В то же время участие возможно на условиях взаимной поддержки, когда кандидат оказывает клубу или его членам услугу, то есть подобие бартера. Недавно мы приняли главного партнера одной из молодых юридических компаний, у которого не было возможностей регулярно делать пожертвования. Мы договорились, что он будет оказывать консультации нуждающимся членам общины в течение нескольких часов и каждую неделю. Еще один пример — это молодые специалисты в области PR продвижения и развития бизнеса. Поскольку членские взносы они платить не готовы, то некоторых мы просим бесплатно помогать в развитии деятельности клуба или отдельным участникам. Если все остаются довольны, то мы их принимаем. Среди членов Solomon нет доминирующего бизнес-направления, есть люди из сферы быстрого питания, ритейла, консалтинга. Много представителей традиционных еще с советских времён «еврейских сфер», а именно медицины и финансов. Больше половины участников представляют средний бизнес. Отдельной категорией стоят деятели культуры, науки, искусства и государственной сферы. Для них условия определяются на основе собеседования — не все готовы делать пожертвования, но многие хотят вносить вклад в развитие общины. К нам часто приходят представители органов власти: зачастую люди самых разных уровней, от простых чиновников министерств, до депутатов Госдумы и заместителей министров. В последнее время стало поступать много заявок от молодых и амбициозных предпринимателей. Как правило, у них нет возможности делать пожертвования, но есть интересные идеи, потребность в поиске инвесторов или желание влиться в тусовку. Мы стараемся им помогать. В клубе, например, состоит Вадим Жоров, генеральный директор Alfa Russia Israel Group (многопрофильная компания, оказывающая услуги русским туристам в Израиле). Клуб помог ему привлечь множество клиентов и в одном только израильском офисе у него сегодня работает почти сто человек. По словам основателя армянского клуба «Киликия» Нвера Саргсяна, все члены клуба делятся на обычных участников и попечителей. Последние платят намного больше и имеют полномочия сами выбирать регулярных представителей. Суммарный объём членских взносов в год превышает 5 млн рублей и 15% участников представляют бизнес с оборотом в 2 и более млрд рублей, а доля микробизнеса не превышает 10%. Общая выручка более чем 180 компаний-участников превышает 40 млрд рублей. Условия приёма в этнический деловой клуб отличаются от классических. Помимо договорённостей, необходимо пройти интервью по телефону, личное собеседования и предоставить рекомендацию от одного из членов диаспоры. В случае с еврейской общиной, далее, как правило, следует приглашение на шабат. Поскольку подобные клубы не требуют формального подтверждения этнической принадлежности нередки случаи, когда приходят соискатели, которые хотят ассоциировать себя с определённой группой, формально не имея к ней никакого отношения. Подобные люди движимы желанием расширить нетворкинг и заполучить новых бизнес-партнёров. В случае с Solomon мы, в первую очередь, смотрим на человека и если видим, что он может принести пользу общине и нашим участникам, то готовы его взять. Однако подобные примеры редки, а в год количество заявок не превышает и десятка. Немаловажный фактор этнических клубов ─ это отсутствие ограничений на принадлежность к определённой сфере бизнеса или членство родственника. Между тем база контактов, как правило, делится на активных и пассивных участников - в духе классического нетворкинг-сообщества. Активные члены клуба ─ это те, кто регулярно платят взносы или совершают пожертвования, а пассивные числятся в базе данных, получают рассылку, с ними регулярно поддерживается общение на предмет поиска всевозможных точек взаимодействия. В случае с Solomon активные участники составляют до 20% от общего количества. Особую роль в этнических клубах играют исторически сложившиеся религиозные правила. В случае с еврейскими или мусульманскими общинами, может применяться практика раввинских или шариатских судов. По факту они не имеют юридической силы и в большей степени используются для разрешения спорных моментов и достижения консенсуса при участии авторитетных религиозных деятелей. Кроме того, присутствует практика менторства, когда шефство над бизнесменом берёт духовный лидер. В последнее время всё больше представителей бизнеса стремятся найти личного наставника. Дела душевные Преимущество этнических и религиозных деловых клубов – это возможность решить не только деловые, но и личные, общественные проблемы. Бизнесмены зачастую выделяют деньги на благотворительность, и организация в ответ проводит для своих участников специальные мероприятия, на которых знакомит всех друг с другом и помогает наладить партнерские отношения. Зачастую клубы помогают решать личные проблемы и приобщают к традициям, культуре определенного этноса. Иногда даже ищут некоторым участникам невесту или жениха с учетом определенных религиозных убеждений или этноса. К нам также часто обращаются люди, которые испытывают трудности в семье или тяжело переживают смерть родственника. Приходили и те, которые волновались за состояние брака или даже переживали неразделённую любовь. В обычных бизнес-клубах их выслушивают другие участники или предлагают сходить к психологу. В этнических же всё по-другому: всегда есть возможность излить духовному наставнику или в нашем случае раввину. Пару раз к нам обращались успешные бизнесмены, которые многого достигли, но в определённый момент начинали терять веру в себя. Они полагали, что их достижения лишь результат удачного стечения обстоятельств и постепенно погружались в личный кризис. Не можем сказать, что решили их проблемы, но помогали и поддерживали чем могли. Кроме того, многие современные люди испытывают проблемы с социализацией: теряются навыки общения. Постоянная нехватка времени не позволяет найти общение по интересам. В таких случаях мы приглашаем участника на различные религиозные мероприятия и праздники. Вера в данном случае играет лишь второстепенную роль, некоторые члены могут даже быть убеждёнными атеистами и приходят, чтобы насладиться дружеской атмосферой, которая царит в синагоге. Основной формат деловых мероприятий мало чем отличается от традиционных вечеров и посиделок в уютном месте. Единственная особенность ─ это этническая или религиозная принадлежность приглашённого спикера. К примеру, в этом году участниками наших мероприятий были заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и миллиардер Борис Минц F 72, а в «Киликия» ─ известный предприниматель Рубен Варданян.