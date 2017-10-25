Трампа забросали российскими флажками в здании Сената США

Активист бросил в Дональда Трампа несколько российских флажков и несколько раз выкрикнул "Трамп – предатель", когда президент США прибыл в Конгресс на встречу с сенаторами-республиканцами. Инцидент произошел во вторник, 24 октября. Мужчина стоял в группе журналистов в корридоре Сената США. Перед тем, как он был задержан полицией, активист прокричал: "Президент в сговоре с агентами российского правительства похитил выборы". Трамп проигнорировал случившееся. В Сенат президент прибыл для обсуждения с республиканцами предложенной им налоговой реформы. Позже полиция идентифицировала активиста, сообщив, что его зовут Райан Клейтон. Он возглавляет группу Americans Take Action, которая добивается импичмента Дональда Трампа. Республиканцы критикуют Трампа Два сенатора-республиканца во вторник выступили с резкой критикой президента. Сенаторы Джефф Флейк и Боб Коркер обвинили Трампа в том, что он лишает достоинства американскую политику и наносит ущерб авторитету США в мире. "У президента большие проблемы с правдой в освещении многих тем", - заявил Коркер в интервью телеканалу CNN. По его словам, главы других государств осознают, что многое из того, что говорит Трамп, не соответствует истине. Кроме того, Коркер упрекнул Трампа в том, что его администрация преднамеренно разрывает отношения, которые полезны США. "Унижение нашей нации будет тем, что у большинства людей останется в памяти", - сказал Коркер. В свою очередь Флейк заявил в Сенате, что американская политика привыкла к "бесцеремонному, бесстыдному и недостойному" поведению Белого дома. По мнению сенатора, США отказались от принципов в угоду злобе и враждебности, и это ставит под угрозу эффективность Америки как ведущей державы мира.