Вирус-шифровальщик Bad Rabbit атаковал российские СМИ

Вирус-шифровальщик BadRabbit, атаке которого подверглись во вторник российские СМИ, пытался атаковать и российские банки из топ-20, однако ему это не удалось. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор и основной владелец Group-IB (компания занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений) Илья Сачков. По его словам, Group-IB зафиксировала попытки заражения вирусом инфраструктур ряда российских банков, которые используют систему обнаружения вторжений компании. "Эти файлы приходили туда во вторник с 13:00 до 15:00 мск. То есть на банки этот вирус тоже пытались распространить", - сообщил Сачков. Он уточнил, что среди этих банков есть банки из топ-20, но какие именно - не сказал. Глава Group-IB отметил, что эта ситуация демонстрирует более качественную защиту банков от кибератак по сравнению с компаниями небанковского сектора. "Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксер, который больше дерется, - у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее", - добавил он. Новый вирус-шифровальщик во вторник атаковал сайты ряда российских СМИ. В частности, как сообщали "Лаборатория Касперского" и Group-IB, атакам подверглись информационные системы агентства "Интерфакс", а также сервер петербургского новостного портала "Фонтанка". По данным Group-IB, атаки начались после полудня на Украине - вирус поразил компьютерные сети Киевского метрополитена, министерства инфраструктуры, международного аэропорта Одессы. Как сообщал ТАСС замглавы Group-IB Сергей Никитин, основная волна распространения вируса-шифровальщика BadRabbit уже завершилась, хотя возможно еще будут зафиксированы единичные случаи заражения.